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МТС обеспечила камчатский «центр» оленеводства мобильным интернетом

МТС перевела связь в селе Хаилино Олюторского района со спутниковой на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Около 600 жителей отдаленного северного села впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Хаилино — труднодоступное село на севере Камчатки, выходящее к Беринговому морю. Сразу после прокладки ВОЛС специалисты МТС установили там новое оборудование и первыми подключили его к оптической инфраструктуре: абоненты перешли со спутниковой связи на полноценный наземный 4G. Подключение кратно увеличило пропускную способность и стабильность канала. В результате жители и гости Хаилино получили качественный «наземный» интернет, который заметно превосходит спутниковый по скорости, задержкам и потенциалу для роста.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«Это отдаленное село с населением менее тысячи человек, и в условиях транспортной труднодоступности обеспечение жителей стабильной связью имеет первостепенное значение — прежде всего с точки зрения безопасности и доступа к современным цифровым сервисам. Кроме того, качественное покрытие создает основу для развития предпринимательских инициатив и туристического потенциала территории: близость моря и традиционный уклад жизни делают село перспективным для приема гостей, а надежный интернет станет для этого необходимой инфраструктурной базой», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Село Хаилино возникло в 1932 г. при организации оленесовхоза «Корфский» — на месте, где когда-то было стойбище оленных коряков. Кочевавшие в этих местах коряки, чукчи и эвены становились оседлыми, а их оленьи табуны передали совхозу. Сегодня Хаилино — один из самых отдаленных населенных пунктов российского Дальнего Востока. Добраться до районного центра (села Тиличики) и до «большой земли» можно только вертолетом или вездеходом. С появлением скоростного интернета местные жители смогут пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи с друзьями и родственниками.

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