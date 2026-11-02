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Московская биржа запускает рынок цифровых валют

С 1 декабря 2026 г. Московская биржа планирует предоставить участникам финансового рынка возможность совершать сделки с цифровыми валютами. Это станет первым в России организованным рынком цифровых валют, который будет функционировать на основе недавно принятого закона № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», основные положения которого вступили в силу с 1 сентября 2026 г., отдельные нормы – с июля и сентября 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

На первом этапе ожидается заключение пилотных сделок при постепенном подключении участников к новому рынку по мере их готовности. Интерес к новым операциям на бирже проявляют как участники торгов традиционными биржевыми инструментами и их клиенты, так и лица, проводящие операции с цифровыми валютами и цифровыми инструментами в рамках инвестиций и расчетов.

Торги цифровыми валютами на Московской бирже будут проводиться с использованием технологий биржевого фондового рынка и с включением таких сделок в единый клиринг НКЦ, что создает уникальные возможности для участников рынка. Расписание торгов цифровыми валютами совпадает с расписанием фондового рынка – с 06:50 до 23:50 мск.

Перечень торгуемых инструментов вначале будет включать BTC, ETH и USDT в безадресном и адресном режимах. В дальнейшем список цифровых валют и цифровых активов на бирже будет расширяться как за счет международных, так и российских инструментов.

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С 1 декабря клиентам будут доступны сделки с цифровой валютой расчетами TOD («сегодня»), TOM («завтра»), а также инструменты управления ликвидностью – операции своп.

Согласно законодательству, неквалифицированные инвесторы смогут покупать цифровую валюту после тестирования на сумму не более 300 тыс. руб. в год через одного брокера.

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