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«МегаФон» запустил 5G в салонах связи городов-миллионников

«МегаФон» запустил 5G в своих флагманских салонах связи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволяет протестировать сеть пятого поколения в ее максимальных значениях без естественных помех, а также опробовать качество новой технологии на собственном смартфоне. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основой для развертывания 5G стала действующая LTE-инфраструктура «МегаФона». Благодаря технологической нейтральности оператор запустил современное поколение связи на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Для удобства посетителей в салонах оборудована специальная полка, где расположены смартфоны, которые работают в сети пятого поколения. Среди доступных моделей — флагманские решения ведущих брендов, включая Samsung линейки Galaxy S26 и 8 серии Galaxy Z Flip|Fold|Fold Ultra, Honor 600|600 Pro, Huawei Pura 90s Pro Max, Xiaomi 17 Ultra, и другие.

«Запуск 5G в салонах — это возможность для каждого нашего абонента лично убедиться в том, насколько быстрее и удобнее становится мобильный интернет. Мы хотим, чтобы люди приходили в салон и своими глазами видели разницу. Скорость — это ключевой фактор для современных цифровых сервисов: стриминга, облачных игр, видеозвонков. И мы даем нашим абонентам возможность почувствовать это на практике уже сегодня», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж Вадим Зимин.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

На момент запуска 5G в салонах связи наивысший показатель зафиксирован в Москве — 747 Мбит/с. С такой скоростью пользователь может скачать на свой гаджет фильм в FullHD-качестве за 15 секунд. В Санкт-Петербурге показатель достигает 572 Мбит/с. Замеры производились с использованием платформы Merilo.

Адреса салонов связи объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, где можно протестировать сеть пятого поколения: Москва, ул. Тверская, 17; Санкт-Петербург, Лиговский проспект 43-45; Новосибирск, пл. Карла Маркса, 3; Екатеринбург, ул. Сулимова, 50.

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