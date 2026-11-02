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«МегаФон» укрепил сеть в Нальчике

Более 200 тыс. жителей столицы Кабардино-Балкарии стала доступна скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Технические специалисты «МегаФона» установили новое и модернизировали в Нальчике существующее телеком-оборудование.

Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» «прокачали» оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 1800 и 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета в жилых кварталах, частных секторах, в торговых точках и исторических местах. Отдельное внимание уделили работам на базовых станциях, расположенных рядом с Международным аэропортом.

Расширение инфраструктуры связано с приростом населения и увеличивающимся туристическим потоком. В городе вырос спрос на веб-ресурсы, особенно на соцсети и киноплатформы. Их посещаемость увеличилась на 42% по сравнению с прошлым годом.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Нальчик — культурный, административный, промышленный центр не только региона, но и всего Северного Кавказа. Скорость мобильного интернета за последний год здесь выросла на 15%. Местные жители и туристы могут учиться и работать онлайн, получать полный спектр государственных услуг, делиться фото и видео», — сказал директор «МегаФона» в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

Изучив обезличенные данные абонентов, специалисты «МегаФона» выяснили, что этой осенью туристический поток в Кабардино-Балкарию увеличился на 38%, по сравнению с тем же отрезком в 2025. Чаще всего гости приезжают из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

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