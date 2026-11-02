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Максим Ликсутов: При поддержке города производитель печатных плат закупил новое высокотехнологичное оборудование

«Завод Протон», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) запустил новую линию для нанесения никелевых и золотых покрытий на печатные платы. Они защищают металлические участки от окисления и помогают обеспечить надежное соединение электронных компонентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Изделия предприятия используются во всех ключевых сферах по всей России: машиностроении, медицинском оборудовании, нефтегазовом секторе и приборостроении.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает активное содействие развитию высокотехнологичного индустриального сектора. Так, компания-резидент ОЭЗ “Технополис Москва” воспользовалась программой промышленного лизинга от МФППиП для запуска новой линии обработки печатных плат. На ней изделия покрывают тонкими слоями никеля и золота, которые защищают поверхность от окисления и обеспечивают надежность электрических соединений», — сказал Максим Ликсутов.

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Всего компания закупила 20 единиц высокотехнологичного оборудования.

Мера поддержки Фонда позволяет предприятиям получить компенсацию в размере ключевой ставки Банка России от разницы между договором лизинга и стоимостью оборудования.

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