K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг» заняла второе место в рейтинге российских корпоративных порталов по версии CNews

CNews опубликовал ежегодный рейтинг российских корпоративных порталов. Первое место у платформы «1С-Битрикс: Корпоративный портал», второе – у HRM-платформы K-Team от ГК «Корус Консалтинг», которая дополняет возможности Битрикс24 в части автоматизации HR-процессов на всем жизненном цикле сотрудника.

Аналитики CNews оценивали решения по пяти группам критериев: функциональность (управление контентом, навигация, поиск, игровые механики), наличие ИИ-агентов и ассистентов, интеграционные возможности, безопасность (включая реестр отечественного ПО и сертификацию ФСТЭК), а также модели лицензирования и поддержки. Отдельное внимание авторы рейтинга уделили потенциалу для доработки систем и наличию развитой партнерской сети.

В рейтинге CNews K-Team отмечена в том числе за модель «быстрого MVP», в рамках которой – бизнес получает рабочее решение с измеримым ROI в короткие сроки, а дальнейшее развитие идет поэтапно. Такой подход отвечает одному из главных требований рынка – скорость запуска и итеративность становятся важнее, чем многомесячное проектирование «идеального» портала.

K-Team HRM – коробочное решение, разработанное ГК «Корус Консалтинг» на базе «Битрикс24». Платформа разворачивается в формате On-Premise на собственных серверах компаний, может работать в полностью закрытой инфраструктуре без доступа к интернету. Для тех, кто переходит на полностью отечественный стек, K-Team совместима с PostgreSQL. Благодаря открытому коду и REST API система гибко кастомизируется и интегрируется с «1С», Active Directory, КЭДО и другими корпоративными сервисами. Модули для управления жизненным циклом сотрудника (интранет, личный кабинет, адаптация, обучение, оценка 360, цели и KPI, геймификация и база знаний) доступны из коробки, что сокращает сроки запуска и совокупную стоимость проектов. Библиотека готовых шаблонов контента, опросов и сценариев для разных отраслей позволяет компаниям стартовать с проверенных методологий, а не разрабатывать все с нуля.

«Персонализация и использование ИИ в корпоративных порталах оправданы только тогда, когда дают измеримый экономический эффект. Мы видим запрос на конкретные сценарии использования ИИ-инструментов: умный поиск по внутренней базе документов, автоматизация типовых действий, адаптация контента к роли сотрудника. При этом портал должен оставаться управляемым и безопасным. Результат рейтинга показывает, что синергия Битрикс24 и K-Team HRM является одним из наиболее эффективных подходов к построению корпоративных систем на российском рынке», – сказал Александр Невинчаный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».