ИТ-экосистема «Лукоморье» и Судостроительная корпорация «Ак Барс» намерены внедрить российское ПО для управления проектами

ИТ-экосистема «Лукоморье» и Судостроительная корпорация «Ак Барс» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены вместе развивать применение отечественного программного обеспечения на предприятиях корпорации, обмениваться опытом в области проектного управления и продвигать российские ИТ-решения. Первым практическим шагом сотрудничества стал пилотный проект внедрения платформы «Яга» на инфраструктуре предприятий корпорации. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморья».

В состав корпорации входит свыше 20 предприятий, в которых с 2023 г. происходит переход на единую цифровую модель управления группой, предполагающую формирование общей стратегии по выбору компонентов информационных систем. В этой логике применение системы для работы с проектами и задачами становится основой для всей модели: руководители видят ход работ по предприятиям в одной среде, а команды предприятий работают по единым правилам корпорации.

Соглашением предусмотрены несколько направлений совместной работы: пилотное внедрение платформы «Яга» на инфраструктуре предприятий корпорации и оценка ее применения для управления проектами и командной работой; омен опытом в области управления проектной деятельностью на проектных бюро и учет практики корпорации при развитии продуктов «Лукоморья»; оценка возможностей применения отечественного ПО для управления корпорацией и предприятиями группы; совместное участие в отраслевых выставках и конференциях; мастер-классы и демонстрации российских программных продуктов для предприятий и специалистов отрасли.

Пилотный проект внедрения продукта «Яга» стартовал в октябре 2026 г. В ходе работы специалисты корпорации проверяют возможности отечественного решения в реальных рабочих процессах, в том числе при планировании проектов, постановке задач и контроле сроков, а также оценивают эффективность совместной работы команд. По итогам пилота стороны оценят перспективы дальнейшего применения продуктов ИТ-экосистемы «Лукоморье» в корпорации. Реализация проекта станет отличной возможностью для вендора получить обратную связь от крупного промышленного заказчика и учесть ее при дальнейшем развитии продукта.

«Яга» – российская платформа управления работой и знаниями. В нее входят сервисы «Яга Задачи» для управления командами, проектами и задачами и «Яга Статьи» для работы с документацией и корпоративной базой знаний. Платформа – отечественная альтернатива зарубежным системам управления проектами. Продукты «Лукоморья» разворачиваются в инфраструктуре заказчика по модели on-premise и внесены в реестр российского ПО Минцифры России.

«Многие крупные российские промышленные группы сейчас находятся в стадии перевода систем управления на импортонезависимые системы. Выполняя эту задачу, большинство заказчиков стремится еще и уйти от разрозненных решений, которые были внедрены предприятиями в прошлом. Такой подход позволяет стандартизировать деятельность всех структур, прийти к общим правилам и создать единую среду для работы во всей корпорации. Судостроение – это та отрасль, где сроки и координация десятков подразделений напрямую влияют на результат, и опыт СК "Ак Барс" в такой цифровой трансформации для нас особенно ценен», – отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«Мы с 2023 г. строим единую цифровую модель управления предприятиями корпорации. Раньше каждое предприятие решало эту задачу по-своему, и в итоге у нас получилось "лоскутное одеяло" из разных систем. Нам важно, чтобы инструменты управления проектами были российскими, работали в едином контуре и подходили для всей группы. Пилот с "Лукоморьем" покажет, насколько современный отечественный софт отвечает таким требованиям», – сказал Ренат Мистахов, генеральный директор Судостроительной корпорации «Ак Барс».

Сотрудничество также затрагивает и кадровое направление. На протяжении нескольких лет корпорация совместно с КНИТУ-КАИ готовит инженеров для судостроительных предприятий. «Лукоморье» также подписало соглашение о сотрудничестве с КНИТУ-КАИ, в рамках которого будет усилена подготовка студентов по дисциплине «Управление проектами», которые среди прочего начнут изучать платформу «Яга» непосредственно в университете. В результате выпускники не только смогут прийти на предприятия Судостроительной корпорации «Ак Барс», но и получат полный объем знаний для совершенного владения российскими инструментами управления проектами.