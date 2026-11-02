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iLikeMedia разработала ПО для радиовещания и медиапланирования на macOS и Linux

Компания iLikeMedia представила собственный программный комплекс «Пульт эфира», объединяющий автоматизацию вещания и планирование рекламы. Разработка позволяет строить эфирную инфраструктуру на Linux и macOS. Первое внешнее внедрение уже обслуживает региональное вещание трех FM-радиостанций в Уфе. Об этом CNews сообщили представители iLikeMedia.

Для многих российских радиостанций привычной основой эфирного комплекса остаётся Windows-компьютер с установленным вещательным ПО. Разработка iLikeMedia расширяет выбор платформ: «Пульт эфира» имеет нативное эфирное ядро для Apple Silicon и серверную версию для Linux.

На macOS комплекс позволяет использовать компактные компьютеры Mac mini в постоянном вещании, а ноутбуки – в мобильных студиях. Linux-версия рассчитана в том числе на серверную конфигурацию без физической звуковой карты, с программным формированием и передачей аудиопотоков. Таким образом, у вещателей появился ещё один вариант автоматизации на Linux и возможность построить комплекс на macOS – платформе, заметно менее привычной для региональной эфирной автоматизации.

ПО разработано командой iLikeMedia на основе собственной практики радиопроизводства. Оно объединяет воспроизведение расписания, студийный микшер, микрофонную обработку, SIP-телефонию, запись эфира, удаленное участие, финальную обработку звука и интернет-вещание. Система медиапланирования связывает коммерческую работу с подготовкой рекламного расписания.

Первым внешним заказчиком стал холдинг «Брендбук» из Уфы. В установленной конфигурации «Новое Радио», «Радио 7» и Studio 21 используют один Mac mini на M4 и многоканальный аудиоинтерфейс Focusrite 18i20. Каждая станция работает в отдельном программном экземпляре и получает собственный физический аудиовыход. На этом же компьютере размещены планировщик, база данных и медиаматериалы.

Комплекс принимает федеральную программу через интернет и спутниковый ресивер с резервированием источников, распознаёт DTMF-метки и запускает местные рекламные блоки, рубрики и другие региональные материалы. Отдельно формируется обработанный сигнал для интернет-вещания. Встроенный логгер сохраняет эфир для контроля и проверки размещений.

Собственный модуль медиапланирования позволяет менеджерам самостоятельно готовить рекламные предложения. Кампанию можно собрать в браузере либо сформировать по заявке через бота или электронную почту. Для типовой заявки система в течение минуты рассчитывает медиаплан с учётом тарифов, доступного времени и ограничений блоков. При наличии рейтинговых данных рассчитываются CPT и GRP. Предложение выгружается в XLSX или PDF.

Обработка текстовых заявок выполняется собственными алгоритмами комплекса без обращения к внешним языковым моделям. Все менеджеры работают с общей рекламной сеткой. Перед утверждением кампании система повторно проверяет вместимость блоков, а после загрузки ролика пересчитывает стоимость по его фактической длительности.

Прайм и оффпрайм задаются отдельно для каждого часа и дня недели. В календаре заранее отмечаются профилактики, нерабочие дни и интервалы без рекламы. Для спонсорских размещений, рубрик и прогнозов погоды предусмотрены шаблоны.

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Сегодня внедренный комплекс используется для подготовки медиапланов и выпуска рекламы. Менеджеры самостоятельно планируют типовые кампании без участия отдельного трафик-менеджера и получают готовые расчёты через бота.

В ходе эксплуатации проявился дополнительный эффект: общая видимость медиапланов, клиентов и статистики усилила конкуренцию внутри отдела продаж. По наблюдениям команды проекта, доступ к результатам коллег стал дополнительным стимулом для коммерческой активности.

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