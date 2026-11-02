«Группа RW+» и креативная PR-студия Rodnya объединяют усилия для управления репутацией брендов в ответах ИИ

«Группа RW+» и креативная PR-студия Rodnya подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании объединят технологическую и коммуникационную экспертизы, чтобы создать комплексное решение для управления репутацией бренда в ответах ИИ-ассистентов и генеративных моделей. Об этом CNews сообщили представители «Группы RW+».

Пользователи все чаще узнают о компаниях не из поисковой выдачи, а из ответов нейросетей. То, как ИИ описывает бренд, влияет на выбор клиентов, партнеров и инвесторов, но большинство компаний пока не контролирует этот образ и не понимает, как он формируется. Совместные решения RW+ и Rodnya позволят комплексно управлять нейровыдачей для достижения бизнес-результатов. Для получения результата в GEO важна комбинация инструментов PR и ORM, SEO и продвижения сайта, а также постоянная аналитика влияния этих инструментов. Партнерство направлено на создание такого единого продуктового портфеля на рынке.

Подход строится на объединении и координации компонентов. Технологические решения для анализа выдачи брендов в нейросетях AIV от RW+ и Runway обеспечат сбор и анализ данных: какие сведения о бренде содержатся в ответах ИИ-сервисов и на какие источники модели при этом опираются. Rodnya отвечает за стратегию работы с информационным полем в СМИ: какие смыслы, факты и доказательства нужно сформировать, чтобы алгоритмы корректно считывали желаемое представление о компании. Realweb обеспечивает необходимое для задачи медиа и проектное продвижение. В результате объединения AI-аналитики и коммуникаций в единый цикл клиенты получат устойчивые репутационные активы, которые работают как для людей, так и для AI.

«Мы привыкли думать о PR как о работе с человеческим восприятием. Но сегодня появилась новая целевая аудитория — это AI. Модели сами собирают свою картину из множества источников и подтверждают, что правда и что нет. Поэтому и задача PR меняется: важно не только рассказать о бренде аудитории, но и сформировать правильный нарратив, на основании которого AI сможет сделать правильный вывод», — сказала Виктория Семикашева, генеральный директор Rodnya.

«За несколько месяцев плотной работы с нейровыдачей для ряда бизнесов, мы убедились насколько критичен PR в достижении результата. В партнерстве с Rodnya мы сможем связать наши технологические продукты, решения и экспертизу команд в единый бесшовный продукт для брендов. Новые функции AIV будут более точечно направлены на решение PR задач — такие проверка текстов до публикации по оценке потенциала влияния, отслеживание каждой публикации отдельно и индекс ее влияния и другие», — сказала Юлия Удовенко, управляющий директор по стратегии и продукту группы RW+.