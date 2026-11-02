«Группа Астра» подтверждает факт обнаружения уязвимости ядра операционной системы Linux
«Группа Астра» подтверждает факт обнаружения уязвимости ядра операционной системы Linux. Компания оповестила регулирующие органы в установленном для подобных ситуаций порядке. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».
Методические рекомендации для нейтрализации угроз безопасности доступны клиентам в личных кабинетах пользователей и в разделах wiki.astralinux.ru: бюллетень № 2026-1030SE17MD; бюллетень № 2026-1030SE18MD; бюллетень № 2026-1030SE47MD; бюллетень № 2026-1030SE48MD; бюллетень № 20261030SE16MD; бюллетень № 2026-1030SE38MD.
Ведутся работы по устранению уязвимости на программном уровне.
Специалисты продолжают осуществлять непрерывный мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры для защиты интересов заказчиков. Информация о выпуске патча будет предоставлена по его готовности.