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«Группа Астра» подтверждает факт обнаружения уязвимости ядра операционной системы Linux

«Группа Астра» подтверждает факт обнаружения уязвимости ядра операционной системы Linux. Компания оповестила регулирующие органы в установленном для подобных ситуаций порядке. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Методические рекомендации для нейтрализации угроз безопасности доступны клиентам в личных кабинетах пользователей и в разделах wiki.astralinux.ru: бюллетень № 2026-1030SE17MD; бюллетень № 2026-1030SE18MD; бюллетень № 2026-1030SE47MD; бюллетень № 2026-1030SE48MD; бюллетень № 20261030SE16MD; бюллетень № 2026-1030SE38MD.

Ведутся работы по устранению уязвимости на программном уровне.

Специалисты продолжают осуществлять непрерывный мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры для защиты интересов заказчиков. Информация о выпуске патча будет предоставлена по его готовности.

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