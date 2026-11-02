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«Группа Астра» и «ТЭК ПРО Индастриз» адаптировали Astra Linux Embedded для промышленных компьютеров линейки Lazarus

«Группа Астра» и «ТЭК ПРО Индастриз» адаптировали Astra Linux Embedded для промышленных компьютеров линейки Lazarus. Соглашение подписали генеральный директор «ТЭК ПРО Индастриз» Игорь Гранев и директор управления операционных систем «Группы Астра» Михаил Геллерман. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«ТЭК ПРО ИндастризЗ» разрабатывает и производит в России программно-аппаратные комплексы автоматизации и связи для железнодорожной, автодорожной и энергетической инфраструктуры — полным циклом, от технического задания до серийного выпуска. Одно из ключевых направлений компании — линейка промышленных компьютеров Lazarus на архитектуре ARM.

Важным результатом сотрудничества стала адаптация операционной системы Astra Linux Embedded для промышленных компьютеров линейки Lazarus на архитектуре ARM64 — официальный релиз, который делает Lazarus одним из первых российских изделий такого класса с полной интеграцией с отечественной операционной системой. Решение уже применяется в двух линейках: Lazarus UVON — для автоматизации датчиков систем мониторинга в России и автоматизации железнодорожных перегонов в Казахстане и Узбекистане, и Lazarus IC ARM — для управления инженерными коммуникациями умных зданий и промышленных помещений. На базе связки также реализованы безопасные вычислительные кластеры по специальным техническим условиям «Гормост» — для автоматизации систем мониторинга мостовых сооружений Москвы.

Компании сотрудничают с 2021 г., и нынешнее соглашение фиксирует следующий этап: стороны договорились о развитии специализированных решений на ARM с NPU для задач видеоаналитики и автоматизации с применением искусственного интеллекта.

Прямой технический диалoг между разработчиком операционной системы и производителем оборудования позволяет предметно закрывать требования к безопасности и надежности критических инфраструктурных объектов и увеличивать российский инженерный вклад в готовые промышленные решения. Для рынка это означает еще один завершенный отечественный контур — от компонентной базы до операционной системы — без необходимости обращаться к зарубежным технологиям.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Для нас интеграция Astra Linux Embedded с Lazarus — это не разовая доработка, а результат нескольких лет совместной инженерной работы с «Группой Астра». Такой подход дает Заказчикам уверенность в эффективности разрабатываемых совместных решений, которое с самого начала проектировалось под требования безопасности и эксплуатации в России», — сказал Игорь Гранев, генеральный директор ООО «ТЭК ПРО Индастриз».

«Архитектура ARM становится все более востребованной в промышленных компьютерах из-за энергоэффективности и компактности, и для нас важно, чтобы Astra Linux одинаково уверенно работала как на x86, так и на ARM-платформах. Интеграция с Lazarus — результат многолетней работы с «ТЭК ПРО Индастриз», и она открывает дорогу для новых классов отечественных устройств на этой архитектуре, в том числе специализированных решений на ARM с NPU для видеоаналитики и автоматизации с применением ИИ», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

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