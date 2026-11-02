Фискальные регистраторы и смарт-терминалы «Атол» обновили сертификат совместимости с «1С:Предприятие»

«Атол» обновил сертификаты совместимости «Совместимо! Система программ “1С:Предприятие”» для линейки фискальных регистраторов и смарт-терминалов. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Сертификат совместимости получили 15 моделей фискальных регистраторов: «Атол 1Ф», «Атол 2Ф», «Атол 11Ф», «Атол 15Ф»,« Атол 20Ф», «Атол 22 v2 Ф», «Атол FPrint-22ПТК», «Атол 25Ф», «Атол 27Ф», «Атол 30Ф», «Атол 35Ф», «Атол 50Ф», «Атол 55Ф», «Атол 55 v2 Ф» и «Атол 77Ф». Помимо этого, сертификат совместимости «1С:Предприятие» для мобильных приложений получили смарт-терминалы «Атол СТБ 5», «Атол СТБ 6», «Атол SIGMA 7» и «Атол SIGMA 10».

Тестирование проводилось в операционных средах Android, Windows и Linux с подключением через интерфейсы USB и RS-232, а также с беспроводным подключением по Wi-Fi и Bluetooth. Сертификация 1С предполагает прохождение нагрузочных тестов и комплексных проверок работоспособности — все модели успешно прошли испытания. Сертификаты действительны до 28 августа 2028 г., после чего оборудование проходит повторное подтверждение совместимости.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Сертификация «1С» — один из значимых качественных ориентиров для корпоративного рынка. Большинство наших заказчиков работают в экосистеме «1С», и подтверждённая совместимость означает, что оборудование «Атол» будет корректно работать в их инфраструктуре без дополнительных доработок и рисков несовместимости».