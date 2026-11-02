ЕВРАЗ НТМК внедряет оптический контроль работы доменных печей

ЕВРАЗ НТМК запустил систему видеоаналитики для контроля работы фурменных приборов доменных печей № 6 и 7. Решение на базе компьютерного зрения автоматически отслеживает отклонения в работе агрегатов и снижает влияние человеческого фактора. Инвестиции в проект составили более 40 млн руб., экономический эффект оценивается в 8,2 млн руб. в год. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Фурменный прибор служит для подачи горячего воздуха (дутья), пылеугольного топлива и природного газа в доменную печь. Перед фурмой образуется зона горения. По ее параметрам - форме пламени, запыленности и состоянию защитного слоя на стенках печи - специалисты оценивают стабильность процесса плавки чугуна. Прогар фурмы может привести к аварийной остановке домны и экономическим потерям. Ранее контроль работы осуществлялся газовщиками визуально через смотровые окна. Такая практика не обеспечивала непрерывного мониторинга и отвлекала дефицитных специалистов на рутинные обходы.

Теперь вместо ручного наблюдения у смотровых окон установлены специализированные видеокамеры. Оборудование оснащено быстросъемным креплением, что позволяет проводить монтаж за несколько минут без дополнительных действий по ручной настройке. После подключения оно самостоятельно настраивается и позиционирует фокус на пятне фурменного очага. Видеопоток выведен на пульт оператора, обеспечивая круглосуточный визуальный контроль зоны горения в реальном времени.

Аналитический модуль системы находится на этапе финальной доработки. Он будет автоматически отслеживать геометрию копья вдувания и облака пылеугольного топлива, оползание защитного слоя, потерю изображения. При отклонениях алгоритм оперативно направит уведомление технологическим службам. Это повысит эффективность производственных процессов за счет раннего выявления проблем.

В ближайших планах разработчиков – углубление аналитических возможностей системы. Специалисты работают над функцией прогнозирования неполадок по тренду метрик и интеграцией видеоаналитики с математической моделью доменной печи для поддержки принятия решений технологами. Опыт проекта планируется распространить на ЕВРАЗ ЗСМК.