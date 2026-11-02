«ЭлНетМед» внедрила сервисы N3.Health в цифровой контур «ПЭТ-Технолоджи»

Компания «ПЭТ-Технолоджи» подключилась к интеграционной платформе N3.Health для организации услуги телемедицинских консультаций и получения онкопациентами второго мнения, а также для автоматизированной выгрузки данных в ЕГИСЗ и региональные ГИС. Об этом CNews сообщил представитель «ЭлНетМед».

«ПЭТ-Технолоджи» объединяет 32 центра ПЭТ/КТ-диагностики и лечения онкологических заболеваний в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах России. Федеральная сеть оказывает услуги ПЭТ/КТ, ОФЭКТ, МРТ, КТ, лучевую и химиотерапию, радиохирургию, а также проводит для пациентов онлайн-консультации ведущих экспертов в области онкологии и радиотерапии.

Подключение к N3.Health позволяет «ПЭТ-Технолоджи» в защищенном информационном контуре передавать сведения о пациентах и результатах медицинской помощи в федеральную и региональные системы здравоохранения. На данном этапе несколько филиалов сети выгружают данные через платформу. N3.Health является официальным оператором ЕГИСЗ с 2019 г. и обеспечивает взаимодействие частных медицинских организаций с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, региональными ГИС и специализированными подсистемами ВИМИС.

Интеграция с платформой также создает надежную технологическую основу для организации второго мнения в ведении онкопациентов посредством телемедицины. Это позволяет пациентам оперативно получать второе мнение врача-эксперта по оценке их состояния, назначенного лечения, целесообразности проведения лечения с применением системы «Кибер-Нож», а также дополнительных рекомендаций по вариантам обследования. В настоящее время к проведению онлайн-консультаций подключены 8 врачей различных профилей – онкологи, химиотерапевты и радиотерапевты.

Формат телемедицины позволяет оперативно обмениваться медицинскими документами, организовывать консультации независимо от региона проживания пациента, а также координировать своевременное лечение и последующее наблюдение. Также легкость в организации онлайн-консультаций позволяет врачам оставаться на связи и оказывать необходимую поддержку онкопациентам и их семьям.

«Гибкая цифровая инфраструктура – важное условие качественного развития современной онкологической помощи. Интеграция с N3.Health позволяет нам не только выполнять требования по передаче данных в государственные системы, но и сделать взаимодействие врача и пациента доступным, быстрым и прозрачным», – сказала Юлия Вытнова, руководитель клиентского сервиса «ПЭТ-Технолоджи».

«Для нас важно, чтобы интеграция решала не одну изолированную задачу, а помогала выстраивать целостную цифровую среду медицинской организации. В проекте с «ПЭТ-Технолоджи» мы объединили два направления: передачу данных в государственные информационные системы и технологическую поддержку телемедицинских консультаций. Это позволяет клинике развивать цифровые сервисы для врачей и пациентов на единой интеграционной основе», – отметила Дария Вольникова, коммерческий директор компании «ЭлНетМед», интеграционная платформа N3.Health.