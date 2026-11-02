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ELEMY расширила линейку быстродействующих АВР в реестре Минпромторга России

Компания ELEMY внесла в реестр Минпромторга России еще два новых продукта — устройства автоматического ввода резерва ATS-1602 и ATS-1602-C. Об этом CNews сообщили представители ELEMY.

Устройства ATS-1602 и ATS-1602-C представляют собой быстродействующие электронно-механические АВР в корпусе 1U, предназначенные для подключения оборудования с одним блоком питания к двум независимым лучам электропитания. Время переключения между вводами составляет 6–10 мс, что позволяет оборудованию работать без выключения и перезагрузки. Приборы оснащены двумя независимыми блоками питания, устойчивы к всплескам напряжения до 300 В и выполняют функцию байпаса ИБП. Модель ATS-1602 имеет выходные розетки Schuko, ATS-1602-C — розетки IEC C13.

Ранее компания уже внесла в реестр Минпромторга России АВР с мониторингом на новой платформе с защищенными протоколами: ATS-2001, а также две модели интеллектуальных блоков распределения питания (БРП) iPDU-6011 и iPDU-6031.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

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