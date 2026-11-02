«Диасофт» реализовала проект по интеграции брокеров сообщений для «Солид Инвестиции»

«Солид Инвестиции» и компания «Диасофт» успешно завершили проект внедрения программного обеспечения депозитарного учета. В рамках проекта реализована интеграция учетной системы, работающей на брокере сообщений RabbitMQ, с решениями «Диасофт», работающими на брокере Apache Kafka. Благодаря транзитному шлюзу на базе интеграционной платформы Digital Q.Integration от «Диасофт» удалось объединить данные без переписывания систем. Примененные решения гарантирует сохранность данных при пиковых нагрузках. Об этом CNews сообщил представитель компании «Диасофт».

Шлюз связывает системы, работающие с разными брокерами сообщений, – RabbitMQ и Apache Kafka. Каждая из систем поддерживает только свой брокер, поэтому напрямую обмениваться данными они не могли. Транзитный шлюз забирает сообщения из одного брокера и передает их в другой. Так работает в обе стороны, при этом сами системы дорабатывать не пришлось.

Правила обмена в шлюзе настраиваются, а не программируются: администратор задает, из каких топиков Kafka и по каким критериям забирать сообщения и в какие очереди RabbitMQ их передавать, и наоборот. Чтобы принимающая система не остановилась из-за пиковой нагрузки или аномального трафика, для каждого направления выставляются лимиты на число сообщений за секунду, минуту или час.

Отдельное внимание уделено надежности доставки. Шлюз повторяет попытки отправки заданное число раз, а если сообщение так и не доставлено, переносит его в очередь недоставленных сообщений (Dead Letter Queue). Оттуда сотрудники могут проанализировать сообщение и отправить его повторно, поэтому данные не теряются. Права на настройку маршрутов и разбор недоставленных сообщений разграничены ролевой моделью.

Задача, которую решили в «Солид Инвестиции», типична для крупных организаций: системы внедряются в разное время и разными командами, а Kafka и RabbitMQ остаются самыми распространенными брокерами сообщений в корпоративной среде. Вынести связку в отдельный интеграционный слой быстрее и дешевле, чем переписывать каждую систему под чужой протокол.

«Нам нужно было связать системы, которые изначально строились на разных брокерах, и при этом не переписывать ни одну из них. «Диасофт» решил эту задачу без вмешательства в работающие системы. Лимиты и очередь недоставленных сообщений дают нам уверенность, что при пиковой нагрузке данные не потеряются», – отметил Дмитрий Федотов, директор департамента информационных технологий «Солид Инвестиции».

«Связать два брокера технически несложно. Сложно сделать так, чтобы связка выдерживала нагрузку, не теряла сообщения и управлялась без участия разработчиков. Поэтому лимиты, повторная доставка и разбор ошибок заложены в шлюз с самого начала», – сказал Виктор Овчинников, руководитель продукта «Интеграционная платформа» компании «Диасофт».

Шлюз реализован на интеграционной платформе Digital Q.Integration от «Диасофт». Платформа включена в реестр российского программного обеспечения (№22375).

«Солид Инвестиции» и «Диасофт» планируют дальше развивать сотрудничество в направлении автоматизации бизнес-процессов компании.