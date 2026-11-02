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«Бери заряд» обновил больше 10 тысяч станций в Москве, чтобы упростить аренду и возврат зарядок

Сервис «Бери заряд» обновил 10,75 тыс. станций в Москве — примерно две трети городской сети. Это станции в самых проходимых местах: на вокзалах, в торговых центрах и кафе. Теперь станции работают надежнее и при слабом сигнале переключаются на другого оператора или Wi-Fi. Раньше пользователь мог сдать зарядку в обесточенную станцию, но аренда при этом не завершалась. Теперь экран работает от резервной батареи и предупреждает, что вернуть зарядку нужно в другой станции. Об этом CNews сообщили представители «Бери заряд».

В станции сервиса установили IoT-модули с SIM-картами нескольких мобильных операторов и подключением к Wi-Fi. Если сигнал одного оператора окажется слабым, станция автоматически выберет другое доступное подключение — например, Wi-Fi внутри здания. Это поможет пользователям арендовать и возвращать зарядки при слабом сигнале одной из сетей.

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При временном отключении станции от электричества модуль связи и экран теперь автоматически переключаются на резервную батарею и продолжают работать до пяти часов. Предупреждение на экране поможет пользователям не оставлять зарядку в отключенной станции, ведь в этом случае аренда не завершится. Это особенно важно для тех, кто возвращает зарядку сразу в станцию без открытия приложения, по данным сервиса, таких пользователей около 40%.

Также сервис обновил программное обеспечение станций. Теперь они передают данные о своем состоянии — например, об отключении питания или неисправности экрана и ячеек для зарядок. По этим сигналам система автоматически создает задания для технического специалиста, чтобы тот приехал и проверил неполадки. Это поможет быстрее устранять проблемы, чтобы пользователи могли снова арендовать и сдавать зарядки.

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