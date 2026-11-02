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АО «ГЛОНАСС» представило цифровые технологии для агрохимслужбы и борьбы с опустыниванием

АО «ГЛОНАСС» совместно с ФГБУ «РосАгрохимслужба» и ООО «Транскодер» представило цифровые решения для агрохимических работ, мониторинга почв и борьбы с опустыниванием на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Ключевым проектом компании стала разработка по цифровизации процесса пробоотбора: аппаратно-программный комплекс позволяет в реальном времени передавать координаты и видео отбора проб в систему мониторинга транспорта и ФГИС «Цифровой агрохимик» с использованием сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Пилотный проект уже реализуется в Воронежской, Курской и Московской областях.

«Цифровые технологии позволяют сделать агрохимработы точнее, прозрачнее и производительнее. Автоматизация отбора проб и передача данных в государственные информационные системы сокращают ручной труд, исключают ошибки при фиксации координат и создают достоверную основу для принятия решений о состоянии почв. Это практический шаг к цифровизации всей цепочки агрохимического мониторинга», — сказал директор Центра идентификации и мониторинга высокоавтоматизированной и беспилотной техники АО «ГЛОНАСС» Михаил Квурт.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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