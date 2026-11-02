«Аквариус» и «Ай-Джи-Эй Системы» объединяют компетенции для развития отечественных решений в гражданской авиации

ГК «Аквариус» и ООО «Ай-Джи-Эй Системы» (ГК «Ай-Джи-Эй») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на разработку отечественных решений для гражданской авиации. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

В рамках соглашения стороны предложат авиакомпаниям российские программно-аппаратные решения для управления и обслуживания воздушных судов и объектов наземной инфраструктуры, а также бортовые развлекательные комплексы, сопоставимые с лучшими мировыми практиками. Заказчики смогут выбирать состав сервисов и оборудования под свои задачи и парк воздушных судов.

«Аквариус» обеспечит аппаратную основу совместных решений, отвечая за полный цикл создания высокотехнологичного оборудования — от проектирования до производства и интеграции. Экспертиза «Аквариуса» охватывает все ключевые слои ИТ-инфраструктуры: вычислительное ядро, сетевую и телекоммуникационную основу, беспроводной доступ, программно-аппаратные комплексы, а также клиентский сегмент, включая рабочие места пользователей и корпоративную мобильность. Все оборудование подбирается и разрабатывается с учетом требований эксплуатантов.

Программную часть совместных решений формирует группа компаний «Ай-Джи-Эй». При создании решений применяется подход к моделированию авиакомпании как единой системы — с учетом взаимосвязей воздушных судов, наземной инфраструктуры, людей и процессов. Технологической основой ИТ-решений служит Power Platform, объединяющая данные и процессы авиакомпании в одном контексте. Кроме того, общая платформа позволяет централизованно решать типовые отраслевые задачи, что помогает сокращать объем разработки, затраты на внедрение и совокупную стоимость владения системами.

«В авиации доверие к решению формируется на основе проверенных практикой параметров: надежности, стабильности и предсказуемости работы. Благодаря партнерству с «Ай-Джи-Эй Системы» мы с самого начала учитываем реальные эксплуатационные сценарии и гарантируем, что продукт будет отвечать отраслевым стандартам и задачам заказчиков», — отметил Аркадий Соколов, заместитель генерального директора ГК «Аквариус».

«Мы создаем продукты на единой платформе, чтобы авиакомпании могли постепенно расширять их возможности. За аппаратной частью стоит российский разработчик и производитель, с которым мы можем совместно планировать развитие решения и его поддержку. Сотрудничество с «Аквариусом» предоставляет нашим заказчикам уверенность в том, что оборудование и программное обеспечение опираются на российскую производственную базу и сопровождаются на всем протяжении жизненного цикла», — сказал Валентин Каменский, генеральный директор ООО «Ай-Джи-Эй Системы».