72% e-commerce-блогеров уже используют ИИ во время сезона осенних распродаж — исследование

Платформа Rafinad (входит в Kokoc Group), опросила блогеров, работающих со скидками, промокодами и e-commerce-контентом, и выяснила, какую роль искусственный интеллект играет в их подготовке к периоду высокого спроса. 72% участников уже используют ИИ при создании контента, а еще 16% планируют начать. Чаще всего нейросети помогают авторам создавать изображения, тексты и находить идеи для контента. Об этом CNews сообщили представители Rafinad.

Осенний сезон — период, когда объем контента и рекламных интеграций у e-commerce-блогеров традиционно возрастает: аудитория активнее ищет скидки, промокоды и выгодные предложения, а бренды запускают сезонные акции. В таких условиях ИИ становится для авторов инструментом, который помогает быстрее решать отдельные задачи, связанные с подготовкой контента.

ИИ перешел из тренда в рабочий инструмент

В прошлом исследовании Rafinad 45% Telegram-блогеров в нише скидок называли персонализацию контента с помощью ИИ одним из ключевых трендов развития рынка. Спустя год технология уже используется большинством участников исследования: 21% применяют ИИ регулярно, еще 51% — время от времени.

При этом потенциальная аудитория таких инструментов еще шире: 16% блогеров пока не используют ИИ, но планируют начать. Таким образом, в той или иной степени интерес к технологии есть у 88% участников.

Чаще всего нейросети используются для визуального и текстового контента. 49% блогеров применяют ИИ для создания изображений, 42% — для написания текстов, 33% — для генерации идей. Еще 28% используют инструменты для аналитики, а 12% — для монтажа видео.

Для e-commerce-блогеров такие сценарии особенно актуальны в сезон распродаж: ИИ позволяет оперативнее адаптировать контент под большое количество акций и предложений, создавать визуалы и тексты и быстрее находить идеи для публикаций.

Для небольших блогеров ИИ дает больший прирост продуктивности

Наиболее интересная разница проявляется при сравнении блогеров с разным размером аудитории.

Авторы с аудиторией 1–10 тыс. подписчиков оценивают прирост своей продуктивности от ИИ в среднем в 6,1 балла из 10. Среди блогеров с 10–50 тыс. подписчиков средняя оценка составляет 4,4 балла, а у авторов с аудиторией 100–500 тыс. — также 4,4 балла.

Это может быть связано с тем, что для небольших блогеров ИИ берет на себя больше рутинных задач: один автор может одновременно отвечать за поиск идей, тексты, визуалы и другие этапы производства контента. Для более крупных блогов процессы чаще распределены между несколькими людьми, поэтому эффект от автоматизации отдельных задач может быть менее заметным.

При этом ИИ пока остается скорее помощником, чем полноценным инструментом автоматизации. Средняя оценка его влияния на продуктивность среди всех пользователей составила 5,0 балла из 10, медианная — также 5 баллов.

«Год назад мы видели в AI тренд на горизонте, сегодня это рабочий инструмент: 72% блогеров нашей ниши уже используют нейросети, а с учётом тех, кто планирует начать, интерес проявляют почти девять из десяти. Это совпало с началом сезона: впереди 11.11, «Чёрная пятница» и предновогодние распродажи. Это по-прежнему главное окно спроса, даже при осторожном рынке, в котором у многих авторов стало меньше рекламных предложений. При этом AI пока ускоряет рутину, а не заменяет автора: в скидочной тематике по-прежнему решают экспертиза блогера, доверие аудитории и умение быстро отобрать действительно выгодное предложение. Показательно, что сильнее всего прирост продуктивности чувствуют небольшие авторы (6,1 из 10 против 4,4 у более крупных): для них нейросеть берет на себя часть работы команды. Я вижу точку роста в аналитике: сейчас её используют лишь 28% опрошенных, хотя именно она помогает понять, какие офферы и промокоды действительно конвертируются. Задача платформ и рекламодателей — давать блогерам такие инструменты, не отнимая у них главного — личного доверия аудитории», — сказал Кирилл Сорокин, руководитель блогерского направления платформы Rafinad.

От «умных подборок» к повседневной работе с контентом

По сравнению с прошлогодним исследованием изменился сам статус ИИ на рынке. Ранее блогеры в первую очередь говорили о будущем персонализации и «умных подборках», которые должны были помогать подбирать предложения под интересы аудитории. Теперь авторы уже используют ИИ в повседневной работе — прежде всего для ускорения создания контента.

При этом технология пока не вытесняет человеческую составляющую блогинга. Для скидочной тематики по-прежнему важны собственная экспертиза автора, доверие аудитории и способность быстро отобрать действительно выгодное предложение.

Исследование проведено Rafinad среди блогеров, работающих преимущественно с e-commerce-контентом, скидками и промокодами, в 2026 г.