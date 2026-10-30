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Житель Ульяновска получил более 20 тысяч нежелательных звонков за 2026 год

ПАО «МТС» на основе данных сервиса «МТС Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки, адресованные ульяновцам с января по сентябрь 2026 г. Максимально одному абоненту пытались дозвониться более 20 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Злоумышленники чаще всего звонили под видом финансовых организаций и коллекторов. Также использовали классические схемы обмана и звонили ульяновцам под прикрытием рекламных обзвонов и опросов. В топе оказались и схемы с предложениями купить товары или заказать услуги. Таким образом мошенники выманивают деньги и персональные данные своих жертв. Все подозрительные звонки были своевременно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».

Всего с начала года жителям региона поступило на 28% меньше нежелательных вызовов, чем годом ранее. Но несмотря на это, мошенники стали использовать многоступенчатые схемы с двумя и более звонками одному человеку, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. На такие сценарии пришлось 30% от всех выявленных мошеннических звонков в Ульяновской области.

«Несмотря на положительную тенденцию, телефонные мошенники не дремлют. Поэтому для надежной защиты лучше использовать цифровые технологии — это проверенный инструмент. Система защиты МТС с искусственным интеллектом каждый день проверяет телефонные номера, оценивая свыше 200 различных параметров, способных указывать на мошенничество. Кроме того, технология способна сообщать о возможной опасности прямо во время беседы. Однако и самому нужно быть внимательным при разговоре с незнакомцем. Ни в коем случае не сообщать личные данные, не вводить коды из СМС и не открывать подозрительные ссылки», — сказал директор МТС в Ульяновской области Артем Ладьянов.

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