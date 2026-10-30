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VR-тренажер по самбо для ветеранов СВО разрабатывают ученые ТПУ — альфа-версия прошла тестирование

Сотрудники Томского политехнического университета создают уникальный VR-тренажер, позволяющий осваивать элементы самбо и поддерживать физическую форму. Альфа-версия тренажера уже прошла тестирование с участием реальных пользователей. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

В команду разработчиков входят сотрудники отделения нефтегазового дела Инженерной школы природных ресурсов и отделения информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ. Проект реализуется АНО «Общее дело» при поддержке Фонда президентских грантов с весны 2026 г.

«Используя опыт ТПУ в разработке образовательных VR-тренажеров, был создан абсолютно новый тренажер, позволяющий смоделировать реальные приемы самбо. Альфа-версия включает семь самых распространенных приемов, дающих представление о самбо. Кроме того, разработаны мини-тренировки для развития скорости реакции и координации движений. Тренажер уже адаптирован под использование лицами с ампутациями нижних и верхних конечностей — механика реализована без применения контроллеров, то есть управление может осуществляться взглядом и руками», — сказал руководитель проекта, старший преподаватель отделения нефтегазового дела Владимир Бурков.

По словам разработчиков, использование VR-технологий — важный шаг в развитии адаптивного спорта. Виртуальная среда поможет участникам безопасно отрабатывать движения с учетом возможных физических ограничений, подробнее изучать приемы и проходить тренировочные программы в удобном для себя темпе, и постепенно возвращаться к активной физической жизни.

«Подобный тренажер может стать особенно важным для ветеранов СВО, которые проходят восстановление и которым по медицинским показаниям пока рано возвращаться к полноценным тренировкам на борцовском ковре. VR открывает возможность постепенно возвращаться к самбо, отрабатывать отдельные элементы и сохранять связь со спортом даже тогда, когда полноценные физические нагрузки временно ограничены. В перспективе, это возможность проводить тренировки не только в спортивном зале, но и дома или в госпитале — с учетом рекомендаций врачей, этапа восстановления и индивидуальных возможностей человека», — сказали в АНО «Общее дело».

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Альфа-версию тренажера уже протестировали в Санкт-Петербурге. Участниками стали ветераны СВО, находящиеся на лечение в госпитале, и тренеры по самбо. Они провели тренировку в виртуальной среде и на практике оценили возможности нового формата.

«В процессе тестирования было проведено три волны для сбора данных и выявления ключевых ошибок, что позволило улучшить симулятор. Параллельно был осуществлен психологический замер участников тестирования, что дало возможность оценить влияние на их эмоциональное состояние. Более 80 % участников поделились положительными отзывами о VR-тренировках, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности. Кроме того, в ходе тестирования была разработана методика для тренеров, обеспечивающая эффективное использование симулятора в тренировочном процессе. Анализ обратной связи способствовал доработке функционала», — сказали разработчики, уточняя, что бета-версию тренажера, готовую к самостоятельному использованию, планируют представить к концу 2026 г.

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