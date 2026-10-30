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VK Tech и Минцифры Татарстана расширяют сотрудничество в области цифровизации

VK Tech и Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве. Стороны продолжат развивать электронную почту правительства республики на базе VK WorkSpace, рассмотрят, как применять в ней искусственный интеллект, а также реализуют образовательные, научно-технические и экспертные проекты. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Госорганы Татарстана уже пользуются почтой VK WorkSpace. В 2026 г. на нее перешли более 10 тыс. сотрудников министерств и ведомств. Всего система объединит более 40 тыс. пользователей в органах власти, муниципалитетах, образовательных и социальных организациях.

Опыт, накопленный при переходе на новую почту, стороны будут использовать и в совместных проектах. Партнеры планируют проводить конференции, семинары и круглые столы, готовить совместные доклады и аналитические материалы, а для отдельных задач создавать рабочие группы. Ход сотрудничества руководство Минцифры Татарстана и VK Tech будет обсуждать на регулярных встречах.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Для нас развитие цифровых сервисов начинается с конкретных задач государственных органов и жителей республики. Электронная почта остается одним из основных инструментов ежедневной работы, поэтому мы заинтересованы в изучении новых возможностей этого сервиса. Вместе с VK Tech планируем определить, где применение искусственного интеллекта будет полезно сотрудникам», — отметил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев.

«Искусственный интеллект в VK WorkSpace мы развиваем как инструмент для рутинных задач. При этом решения всегда принимает человек. Этот подход мы предлагаем заложить в почту ведомств Татарстана, чтобы сотрудники быстрее разбирали переписку и готовили ответы, а данные оставались в защищенном контуре республики», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

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