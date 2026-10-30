В Пулково появится личный ИИ-помощник по охране труда для каждого сотрудника аэропорта

У сотрудников аэропорта Пулково появится личный цифровой помощник по охране труда. Над созданием трудится команда студентов при поддержке кураторов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и эксперты Сбербанка совместно с международным аэропортом Пулково. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для сотрудников аэропорта команды создали систему, которая помогает лучше усвоить учебный материал, сделать обучение сотрудников адаптивным и автоматизировать проверку знаний по охране труда. Ранее сотрудники проходили очный инструктаж без проверки усвоения материала. При этом обучение ежедневно проходят около 10–15 кандидатов из всех подразделений компании.

Разработанный ИИ-ассистент будет составлять для сотрудника индивидуальный план обучения на основе должности и результатов прохождения курса. Сотруднику нужно ввести табельный номер, а помощник подберет ему обязательные и дополнительные темы, назначит интерактивное обучение и подготовит контрольные вопросы.

Система проводит адаптивное тестирование, анализирует ответы, объясняет ошибки и предлагает дополнительные материалы. Если результат низкий, помощник подскажет, какие темы стоит повторить — там, где остались пробелы. Когда обучение закончено, помощник готовит протокол проверки знаний и делает запись в электронном журнале инструктажей. Так сотрудник и специалисты по охране труда узнают, что обучение завершено.

ИИ-помощник появился благодаря проекту «Кейс-Драйв» — инициативы Центра исследований и разработки Сбербанка в Санкт-Петербурге, которая объединяет бизнес, ведущие университеты и технологические возможности Сбербанка для решения реальных бизнес-задач. Проект работает сразу на двухрешениях: в корпоративной платформе GigaCowork и GigaChat — суверенном российском инструменте. Развивать партнерство и ставить задачу под возможности ИИ помогала команда Управления по ИИ-трансформации и технологическому развитию клиентов Центра продаж корпоративным клиентам Северо-Западного банка.