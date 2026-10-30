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В mestoX ЭПД и ЭДО теперь доступны в одном пакете

В цифровом сервисе для экспедиторов mestoX, разработанном компанией «Цифровая логистика», традиционный электронный документооборот (ЭДО) стал доступен в рамках пакета электронных перевозочных документов (ЭПД). Пользователям не нужно приобретать отдельный пакет для обмена бухгалтерскими и другими документами. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровая логистика».

С 1 сентября 2026 г. электронный формат перевозочных документов стал обязательным для участников рынка грузоперевозок. Логистические компании подключаются к операторам ЭПД и перестраивают привычные процессы работы с документами. В «Цифровой логистике» решили использовать этот переход как возможность сделать доступнее для экспедиторов не только электронные перевозочные документы, но и традиционный ЭДО.

Теперь, приобретая пакет ЭПД, экспедитор автоматически получает возможность обмениваться в рамках той же подписки всей первичной документацией с заказчиками и перевозчиками: УПД, счетами-фактурами, договорами, актами и другими документами. Компаниям не нужно отдельно оплачивать подключение дополнительного пакета традиционного ЭДО или распределять объемы документов между разными тарифами.

MestoX развивается как единая платформа для решения повседневных задач перевозчиков и экспедиторов: от выполнения законодательных требований по переходу на ЭПД до повышения эффективности бизнеса за счет электронного документооборота, цифровизации рабочих процессов и интеграции с TMS-системами.

На платформе пользователи могут работать с аккредитованными операторами ЭПД и ЭДО в едином интерфейсе, не переключаясь между системами. По собственной оценке «Цифровой логистики», такой подход экономит экспедиторам до 50% рабочего времени. Единый пакет документов особенно актуален для небольших транспортных компаний и экспедиторов, у которых много контрагентов, но не всегда достаточный объем документов, чтобы покупать ЭДО отдельно. А чтобы сделать переход на электронные документы максимально простым и доступным, платформа поддерживает все основные способы подписания, включая УКЭП, «Госключ», NFC-подпись, подписание по SMS и делегирование подписания «Цифровой логистике».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В перспективе «Цифровая логистика» планирует расширять возможности mestoX за счет новых встроенных сервисов. В частности, в ближайшее время на платформе станет доступно оформление ОСАГО. При этом платформа останется бесплатной для перевозчиков и экспедиторов, чтобы современные инструменты автоматизации были доступны всем участникам рынка. Также в «Цифровой логистике» планируют начислять пользователям кэшбек с операций в новых сервисах платформы, которые появятся в ближайшее время, например, страхования.

«Мы хотим, чтобы обязательный переход на ЭПД стал для перевозчиков и экспедиторов возможностью для более глубокой цифровизации бизнеса. Большинство компаний переходит на электронные документы вынужденно, и наша задача – показать, что это может приносить реальную пользу: сокращать рутинные операции, ускорять взаимодействие с контрагентами, упрощать управление перевозками. Поэтому мы объединяем сервисы – благодаря этому компании могут снижать расходы на автоматизацию процессов. А чем меньше барьеров для пользователей, тем быстрее электронный документооборот станет повседневной практикой для логистического рынка», – сказал Виктор Сизов, сооснователь компании «Цифровая логистика».

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