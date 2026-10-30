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В Коми число многоступенчатых мошеннических схем выросло почти в четыре раза

МТС с помощью инструмента «Защитник» проанализировала нежелательные и мошеннические звонки жителям Республики Коми с января по сентябрь 2026 г. За год число многоступенчатых схем обмана в регионе выросло почти в четыре раза. Примерно пятая часть выявленных мошеннических сценариев в республике приходится на схемы, в которых злоумышленники звонят потенциальной жертве несколько раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее количество спам-звонков в Коми за девять месяцев снизилось на 25%, по сравнению с 2025 г., однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию звонков, чтобы постепенно вызвать доверие у потенциальной жертвы и получить доступ к персональным данным. С января по сентябрь решение на базе искусственного интеллекта МТС заблокировало в Республике более 19 млн нежелательных вызовов.

По данным аналитиков, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций, звонили под видом рекламы и опросов, а также коллекторов. Средняя продолжительность мошеннического звонка в 2026 году составила около 5 секунд. До одного абонента в регионе пытались дозвониться около 14 тыс. раз – все эти вызовы были выявлены и заблокированы «Защитником».

«Мошенники все чаще выстраивают общение в несколько этапов: могут перезванивать, представляться сотрудниками разных организаций, торопить человека и создавать ощущение, что решение нужно принять прямо сейчас. В такой ситуации самое важное – взять паузу и не действовать под давлением. Не стоит сообщать коды из СМС, данные банковских карт или пароли, а при сомнительном звонке лучше завершить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру. «Защитник» МТС становится дополнительным уровнем безопасности: сервис помогает распознавать подозрительные вызовы, блокировать нежелательные звонки и предупреждать абонента о потенциальной угрозе, но конечное решение о тех или иных действиях принимает абонент. Поэтому очень важно разговаривать с близкими о потенциальных рисках», – сказал директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.

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