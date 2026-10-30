В Иннополисе разрабатывают первый в России ИИ-агент для жителей города

Мэр города Иннополис Ильдар Хуззятов рассказал о новых решениях, которые внедряются для жителей первого ИТ-города России. Из последних разработок – виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта «Инна», который отвечает на вопросы жителей в мессенджерах «Макс», «Телеграм» и на сайте Иннополиса. Об этом CNews сообщили представители пресс-службы Иннополиса.

ИИ-агент отвечает на вопросы о городе и информирует о важных городских событиях, помогает консьерж-сервису Иннополиса отвечать на запросы жителей. Он знает русский, татарский и английский языки, принимает голосовые запросы и телефонные звонки.

Диалог строится персонализированно, как с оператором. Цифровой помощник может задавать уточняющие вопросы, чтобы глубже разобраться в проблеме. Его можно спросить: куда сходить на выходных, как записаться ко врачу, когда приедет автобус или какие известные ученые живут в городе.

В ядре находится LLM модель – на нее накладывается база знаний с сайта Иннополиса и официальных городских каналов в соцсетях, которая обновляется автоматически. Консьерж-сервис обучает «Инну» и следит за актуальностью информации в её базе данных.

Система самообучается и запоминает трек клиента – его вопросы и ранее направленные обращения. Если ИИ-агент не может решить проблему, то к чату оперативно подключается сотрудник консьерж-сервиса.

Новая модель цифрового помощника сможет отвечать на рутинные вопросы, тем самым уменьшая длительность ожидания ответа до 1 мин. ИИ-агент анализирует обращения и определяет негативные тренды, чтобы мэрия могла оперативно выявлять проблемные места в городе.

Разработка пока находится на стадии тестирования. Ориентировочная дата выпуска – до конца ноября 2026 г.

Также Ильдар Хуззятов назвал технологии, которые уже работают в городе. Например, сейчас в Иннополисе существует цифровой двойник — это динамическая виртуальная 3D-копия города, где каждый объект связан с данными и меняется во времени. Она отслеживает состояние 100 тысяч городских объектов в реальном времени. Оцифровано уже более 500 км коммунальных сетей.

«В Иннополисе система управления постоянно обновляется. Городские службы работают на опережение: мы видим уязвимые участки и реагируем до появления реальной проблемы. С 2025 г. в этом помогает цифровой двойник — инструмент прогноза на основе текущих данных. Он делает видимым то, что раньше растворялось в отчётности: реальные сроки, узкие места, отклонения от планов, дублирование функций и качество работы подразделений», — сказал Ильдар Хуззятов.

Также с 2017 г. в Иннополисе функционирует чат-бот в «Телеграм» «Инна». В него круглосуточно может обратиться житель по вопросам благоустройства, транспорта, освещения и т.д.