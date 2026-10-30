Создана рабочая группа по стандартизации чиплетной технологии

В рамках подкомтета 3 «Доверенная электронная компонентная база» (ПК3 «ДЭКБ») технического комитета по стандартизации ТК 167 создана рабочая группа «Чиплеты», работа которой направлена на стандартизацию чиплетных технологий в России. Об этом CNews сообщили представители подкомитета.

21 октября 2026 г. на площадке Консорциума НИЯУ МИФИ и АО «ЭНПО Спэлс» состоялось плановое заседание ПК3 «ДЭКБ» ТК 167 и Экспертно-аналитической группы по вопросам обеспечения доверенности электроники (ЭАГ) под председательством Кессаринского Л.Н. (НИЯУ МИФИ), на котором обсуждалась тема чиплетных технологий, сделаны доклады: «Чиплеты — особенности, критичные технологии, преимущества для участников отрасли» Дружинин Е.А. (ЗАО «РСК Технологии»), «Российские чиплеты — полнота и критичность стека отечественных технологий и перспективы развития» Трушкин К.А. (АО «МЦСТ»), «О создании межведомственной рабочей группы по сквозным технологическим платформам в области чиплетной технологии в Нижегородской области и ее взаимодействии с ТК 167» Слиняков А.Ю. (аппарат губернатора Нижегородской области), «Задачи рабочей группы «Чиплеты» Покровский И.А. (Ассоциация разработчиков и производителей электроники). Всего в заседании приняло участие 44 эксперта отрасли, представители более 35 предприятий разработчиков и производителей микроэлеткроники, академических организаций, регуляторов отраслей и госкорпораций. По итогам обсуждения единогласным решением членов ПК 3 «ДЭКБ» и ЭАГ принято решение о создании рабочей группы «Чиплеты» в составе ПК 3 «ДЭКБ» ТК 167.

Чиплетная технология предполагает создание интегральной системы из нескольких отдельных полупроводниковых кристаллов, объединенных на общей полупроводниковой подложке с помощью высокоскоростными связями. Каждый кристалл выполняет специализированные функции, например обработку данных, хранение информации или ввод-вывод. При этом они могут изготавливаться по разным технологическим процессам, наиболее подходящим для их назначения, минимизируя проблемы от дефицита или недоступности передовых техпроцессов. Стандартизация для чиплетов — одно из ключевых условий развития, т. к. для успешного объединения разнородных кристаллов требуется обеспечить единые требования к межкристальным интерфейсам, протоколам обмена данными, корпусированию и испытаниям, т.е. создавать совместимые кристаллы. Необходимость такой работы отмечают и участники российской микроэлектронной отрасли.

Преимущества чиплетной технологии объединения кристаллов: сокращение сроков разработки благодаря повторному использованию ранее спроектированных и проверенных кристаллов на своих проетных нормах (не нужно перепроектирвоать под новые техпроцессы для новых изделиях); рациональное использование производственных мощностей: передовые технологические процессы применяются для наиболее требовательных вычислительных блоков, а зрелые — для компонентов, которым не требуется максимальная плотность транзисторов; потенциальное снижение стоимости изготовления за счет повышения выхода годных кристаллов меньшей площади по сравнению с крупными монолитными решениями; гибкость проектирования: на основе совместимых компонентов можно создавать семейства изделий с различным составом функций и уровнем производительности.

Значение для России. Для российской микроэлектроники чиплетная технология представляет возможность эффективнее использовать доступные производственные процессы и объединять компетенции предприятий. Вместо разработки всей системы одним производителем специализированные организации могут создавать отдельные совместимые компоненты, формируя общую компонентную базу для отечественной электронной аппаратуры.

Обратная «сторона медали» - система-на-кристалле работает только при условии, что все участники разработчики своих кристаллов обеспечили требуемое качество, безопасность, техническую совместимость, уложились в сроки и бюджет. Успех чиплетной технологии остро зависит от стандартизации технических решений и единых правил взаимодействия участников. Первым вопросом и будет заниматься Рабочая группа «Чиплеты» в составе ПК 3 «ДЭКБ» ТК 167, а вторым — Межведомтсвенная рабочая группа по сквозным технологическим платформам в области чиплетной технологии в Нижегородской области.