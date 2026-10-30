«СКБ Контур» и КФУ договорились о сотрудничестве при модернизации цифровой инфраструктуры

Компания «СКБ Контур» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие по вопросам модернизации цифровой инфраструктуры и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Подписи под соглашением поставили руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур» Максим Пырьев и проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

Стороны намерены сотрудничать в части противодействия киберугрозам, изучать и тестировать новые решения в этой области. Отдельные направления — обмен опытом, технологической и методологической информацией, взаимодействие при реализации цифровых проектов и модернизации процессов с использованием технологий и программных продуктов сторон.

Максим Пырьев, руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур»: «Для «Контура» важно развивать сотрудничество с образовательными учреждениями и поддерживать подготовку квалифицированных ИТ-специалистов. Взаимодействие бизнеса и университетов помогает учитывать потребности отрасли в обучении и обмениваться практическим опытом. Уверен, что соглашение с КФУ станет основой для долгосрочной совместной работы в сфере цифровых технологий».

Соглашение также предусматривает разработку инструментов мониторинга, сбора и анализа данных для выявления потребностей в отечественных цифровых продуктах.

Дмитрий Пашин, проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ: «Для Казанского федерального университета это соглашение открывает новые горизонты в развитии наших информационных систем. Сотрудничество с «СКБ Контур» позволит значительно ускорить внедрение современных цифровых решений, что, в свою очередь, повысит эффективность нашей образовательной и научной деятельности. Мы видим в этом партнерстве залог нашего уверенного движения вперед, основанного на взаимном доверии и общих целях».