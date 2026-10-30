Разделы

Бизнес Кадры
|

Сергей Субботин назначен заместителем генерального директора «СберМобайла» по развитию массового рынка

Сергей Субботин занял должность заместителя генерального директора по развитию массового рынка «СберМобайла». В новой роли он сосредоточится на расширении абонентской базы, увеличении доли рынка и росте выручки за счет обновления продуктового предложения и реализации маркетинговых инициатив в массовом сегменте. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Одним из ключевых направлений станет расширение взаимодействия со Сбербанком: развитие совместных продуктов и новых возможностей для привлечения клиентов за счет синергии внутри экосистемы. Он также займется маркетинговой стратегией, бренд-позиционированием и внедрением персонализированных предложений для абонентов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сергей имеет более 12 лет опыта работы в телекоме, включая стратегический маркетинг, развитие мобильной, фиксированной связи и управление клиентской базой. Одним из ключевых направлений его работы было продвижение B2B-продуктов среди действующих клиентов, увеличение кросс-продаж и доли рынка за счет расширения конвергентных продуктов.

Максим Зайков, генеральный директор «СберМобайла»: «На фоне растущей конкуренции и ужесточения требований к виртуальным операторам особенно важно выстраивать развитие бизнеса с учетом интересов клиентов. Мы стремимся не просто следовать за рынком, а находить новые точки роста и предлагать решения, которые меняют привычные подходы к мобильной связи. Для реализации стратегии «СберМобайла» на следующие три года нужны смелые идеи, нестандартное мышление и готовность выходить за рамки привычных решений. Уверен, что Сергей с его многолетним опытом в телекоме и умением находить новые возможности поможет нам воплотить амбициозные планы в жизнь и добиться конкретных результатов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

PostgreSQL без компромиссов: как получить горизонтальное масштабирование, более 5000 соединений и полноценный HTAP

Российские ИТ и телеком вернулись к прежнему куратору в Правительстве

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Минус 5%. «Яндекс» сократил штат за счет поддержки, разметки данных и логистики

CNews Analytics опубликовал новый Атлас «Импортозамещение»

ИИ Claude блокирует учетки российских пользователей. Как увернуться от бана?

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще