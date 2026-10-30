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Сбербанк: 70% сотрудников компаний, использующих ИИ, за год стали больше доверять технологии

Доверие к ИИ в бизнесе сильно выросло за прошедший год. Предприниматели привыкли решать с помощью этой технологии рутинные задачи, однако ключевые процессы пока остаются прерогативой человека. Таковы выводы исследования консалтинговой компании Strategy Partners Эксперты изучили, как в динамике меняются доверие к ИИ и его интеграция в бизнес, как организовано обучение и как компании планируют использовать искусственный интеллект в будущем. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

70% участников опроса отметили, что стали доверять ИИ больше, чем год назад. Остальные либо не почувствовали изменений, либо стали доверять меньше, либо не доверяли изначально. Свыше половины опрошенных используют ИИ ежедневно, еще около 20% — несколько раз в неделю.

Большинство респондентов указали, что за прошедший год в их компании обучение ИИ появилось либо стало регулярным. Некоторые отметили разработанные за год регламенты и правила использования технологии. В компаниях четверти участников опроса ничего не изменилось.

Самым заметным изменением в бизнесе за год стал старт внедрения ИИ в рутинные процессы: об этом сообщил примерно каждый второй участник опроса. Реже компании внедряют обучение сотрудников работе с ИИ, а также вводят регламенты и правила использования технологии.

Среди клиентов Strategy Partners ИИ чаще всего применяют для подготовки текстов и документов, обработки данных и аналитики. Заметно реже технологию используют при работе с внутренними регламентами и базой знаний.

Хотя глубина внедрения по-прежнему невысока. Большинство компаний задействуют ИИ в отдельных задачах (56%) или на уровне отдельных сотрудников (12%). Только у 13% ИИ встроен в ключевые процессы, у 19% технология используется в нескольких подразделениях.

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Главными барьерами респонденты назвали неготовность инфраструктуры и нехватку навыков у сотрудников. Следом идут сложность проверки качества результатов и нехватка бюджета. Сопротивление изменениям внутри команды оказалось наименее значимым барьером.

Большинство компаний планируют и дальше внедрять ИИ. У одних уже есть конкретные планы, у других — без детализации. При этом отказов от расширения использования ИИ не последовало.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: «Исследование показало неплохую степень ИИ-зрелости российского бизнеса. Мы увидели, что доверие к искусственному интеллекту быстро растет, переход от точечного использования к системному происходит все чаще. Однако сдвиг неравномерен. Изменения за прошедший год заметили не все, ИИ по-прежнему используется скорее как надстройка, чем операционная система организации. Логично, что между доверием к ИИ, навыками использования и его интеграцией в ключевые процессы есть прямая связь. Просто на это требуется время. Вектор очевиден, а скорость движения по нему придет».

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