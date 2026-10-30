Рустам Минниханов поддержал инициативу CommuniGate Pro по сотрудничеству с вузами Татарстана

Разработчик российской платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro представил возможности ИИ в корпоративной почте и предложил совместную программу поддержки образовательных учреждений Татарстана, которые переходят на отечественное программное обеспечение. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов предварительно поддержал инициативу. Об этом CNews сообщил представители CommuniGate Pro.

Разработчики CommuniGate Pro представили свой продукт и впервые показали возможности ИИ в корпоративной почте. Инструменты искусственного интеллекта, встроенные в систему, формируют краткое содержание писем, выделяют приоритетные сообщения и помогают готовить ответы, что экономит сотрудникам до 30 минут рабочего времени в день. Решение продемонстрировали Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

CommuniGate Pro готова предоставить учебным заведениям лицензии на платформу на льготных условиях. Программа призвана поддержать переход образовательных организаций на российское программное обеспечение и расширить практическое применение отечественных цифровых решений в учебном процессе.

Для технических вузов сотрудничество может включать разработку собственных продуктов на базе CommuniGate Pro. Студенты смогут использовать платформу как основу для учебных и исследовательских проектов, а также получать практический опыт работы с российской корпоративной коммуникационной средой. Представители CommuniGate Pro предложили совместно определить условия запуска программы и перечень учебных заведений, которые смогут в ней участвовать. Раис Татарстана предварительно одобрил это предложение.

«Вопрос технологического суверенитета в области коммуникаций останется актуальным. При этом важно, чтобы знакомство с российским софтом и привычка работать с ним, начинала формироваться как можно раньше. Поэтому мы рады, что предложение CommuniGate Pro по запуску совместной программы для образовательных учреждений Татарстана нашло отклик у руководства республики», — сказал Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.