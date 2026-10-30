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«Рунити»: количество «мёртвых» сайтов в Рунете превысило полмиллиона

Количество сайтов в российском сегменте интернета, которые выдают ошибки при обращении, продолжает расти. За два года их число увеличилось на 24%, достигнув 552 866 сайтов на 2026 г. Такие данные следуют из мониторинга состояния доменной зоны .ru, проанализированного группой «Рунити», объединяющей «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и другие ИТ-компании. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В сентябре 2024 г. было зафиксировано 442 710 проблемных сайтов, год спустя — 515 267. Доля таких ресурсов составляет 9,3% от общего количества зарегистрированных доменов в зоне .ru.

В большинстве случаев это связано с неработоспособностью веб-страниц, возвращающих коды ответа сервера 4xx и 5xx. Ошибки 4xx, например «404 Not Found», могут означать, что страница удалена или недоступна, а коды 5xx указывают на проблемы на стороне сервера. Причины могут быть разными: ошибки при переносе и обновлении сайтов, последствия DDoS-атак или прекращение поддержки устаревших веб-проектов. При этом наличие ошибки не всегда означает, что ресурс окончательно прекратил работу.

«Рост числа проблемных сайтов может быть связан в том числе с накоплением заброшенных интернет-проектов. Компании и частные пользователи продолжают регистрировать домены для новых инициатив, однако далеко не все созданные сайты впоследствии поддерживаются и обновляются. При этом доменные имена могут оставаться зарегистрированными даже после прекращения работы самого проекта», — сказала Ася Вартазарьян, линейный руководитель отдела аналитики группы «Рунити».

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Даже технически исправный сайт может стать недоступным, если компания вовремя не продлит домен из-за утраченного доступа или устаревших данных администратора. Октябрьский инцидент с PHP показал другой риск — необходимость временно ограничивать работу сайтов для защиты от возможных атак. Бизнесу важно не только своевременно обновлять программное обеспечение, но и сохранять контроль над ключевым онлайн-активом: проверять регистрационные данные домена, сроки продления и настройки автопродления», — сказал Валентин Бостанов, руководитель департамента хостинга Рег.ру.

Дополнительные риски для доступности сайтов создают уязвимости в программном обеспечении. Так, 21 октября 2026 г. обнаружение двух критических уязвимостей PHP привело к временной приостановке работы ряда сайтов по всему миру. Владельцы ресурсов ограничивали доступ к ним до установки обновлений, чтобы предотвратить возможные атаки. В России владельцев сайтов также призвали обновить PHP, а организациям, которые не могли оперативно установить исправления, рекомендовали временно ограничить доступ к потенциально уязвимым ресурсам.

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