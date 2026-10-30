«РТ-Техприемка» представила возможности собственной ИИ-платформы для управления качеством

«РТ-Техприемка» представила новые возможности применения искусственного интеллекта для управления качеством. С помощью корпоративной платформы TEXX.АI специалисты компании анализируют результаты проверок, сопоставляют данные о реализации проектов и оценивают корректирующие мероприятия. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Техприемка».

Специалисты компании рассказали о практическом применении TEXX.AI. Так, перед началом работы с проектами в области управления качеством платформу «обучили». В систему загрузили методические материалы по работе с планами корректирующих мероприятий, проверке исполнения проектов, а также внутренние стандарты компании.

Практические кейсы охватывают три направления: аналитику по результатам проверок, работу с документами и требованиями, а также подготовку материалов для организации работы.

В частности, ИИ-ассистент готовит для эксперта взвешенную оценку: помогает проанализировать обоснованность указанных причин несоответствий, проверить достаточность запланированных действий, определить необходимость изменений и выявить риски повторения похожих нарушений. Платформа также может предложить дополнительные меры и критерии оценки их результативности.

Еще одно направление – проверка исполнения проектов. В этой работе ИИ помогает сопоставлять отчетные сведения с подтверждающими документами, выявлять пункты, по которым не хватает данных, и формировать вопросы для обсуждения на рабочих совещаниях.

TEXX.AI также применяется при подготовке аналитических материалов и работе с нормативной базой. С ее помощью можно сравнивать редакции документов, проверять, внесены ли корректировки, выделять новые требования и формировать проекты корпоративных документов с учетом внутренних стандартов.

При этом искусственный интеллект не заменяет экспертную оценку. Поэтому работа строится поэтапно: специалист задает цель и условия анализа, предоставляет исходные документы, уточняет запрос и проверяет полученный результат. Такой подход позволяет использовать ИИ для ускорения обработки информации, сохраняя за человеком ответственность за принятие финального решения.

«Наша цель – развивать корпоративную ИИ-платформу как практичный инструмент для ежедневной работы. TEXX.AI берет на себя рутинные операции и высвобождает время для экспертной оценки и принятия ключевых решений. В управлении качеством данное решение становится надежным помощником специалиста. Платформа ускоряет обработку больших объемов информации, помогает сопоставлять документы и выявлять пробелы в анализе. Например, трудозатраты на проверку плана корректирующих мероприятий по результатам проверки с применением ИИ сокращаются почти вдвое», – отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Платформа TEXX.AI предназначена для работы с корпоративными данными в защищенном контуре. Запросы и сопутствующие материалы обрабатываются на внутренних серверах без передачи во внешние ИИ-сервисы, что гарантирует информационную безопасность. В решении используется технология RAG (Retrieval-Augmented Generation), которая позволяет работать с внутренними документами и корпоративной базой знаний, обеспечивая высокую точность ответов.