«Ред Софт» и «ТатАИСЭнерго» будут сотрудничать в сфере ИТ и импортозамещения

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским разработчиком инфраструктурного программного обеспечения «Ред Софт» и казанской ИТ-компанией «ТатАИСЭнерго», специализирующейся на автоматизации энергетической отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Соглашение между «Ред Софт» и «ТатАИСЭнерго» расширит взаимодействие компаний на стыке энергетики и информационных технологий. Сотрудничество будет направлено на развитие информационно-коммуникационных технологий, импортозамещение и реализацию отраслевых проектов. Партнеры договорились об организации и проведении мероприятий, круглых столов, семинаров, конференций и форумов, также в планах – внедрять информационные системы и электронные сервисы, изучать и тестировать перспективные технологии, автоматизировать рабочие места, обеспечивать информационную безопасность и соблюдать сроки импортозамещения.

У компаний уже есть положительный опыт совместной работы над проектами. Достигнутые «ТатАИСЭнерго» результаты подтвердили стабильность и производительность решений «Ред Софт», что стало основой для заключения долгосрочного партнерства.

«Подписанное соглашение переводит наши отношения в системную плоскость. Мы уже проводили тестирование совместимости решений и успешно применяли продукты «Ред Софт», в частности «Ред ОС», во внутренних проектах по модернизации инфраструктуры. Это позволило нам на практике убедиться в зрелости экосистемы компании. Теперь перед нами будет стоять глобальная задача по интеграции российского ПО в комплексные решения для энергетики и обеспечению бесперебойной работы критической инфраструктуры Татарстана на полностью отечественном стеке», – сказал Ришад Мирсияпов, директор ООО «ТатАИСЭнерго».

«Компания «ТатАИСЭнерго» обладает уникальным инженерным опытом и глубоким пониманием специфики объектов ТЭК, поэтому мы видим в них сильного технологического партнера. Документ, подписанный сегодня, позволит адаптировать наши ИТ-продукты под конкретные задачи автоматизации учета электроэнергии и управления инженерными системами. Мы уже прошли этап проверки друг друга в деле и готовы тиражировать нашу экспертизу на промышленных площадках республики», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».