Разделы

Бизнес
|

«Ред Софт» и «Сетевая компания» подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и электросетевая организация «Сетевая компания» заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи поставили заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и заместитель генерального директора по реализации услуг и информационным технологиям «Сетевой компании» Тимур Курбангалиев.

Документ направлен на технологическое развитие решений «Ред Софт» применяемых в энергетике. Он охватывает пять ключевых направлений совместной работы по изучению и тестированию перспективных технологий в областях построения центров обработки данных, автоматизации рабочих мест, обеспечении информационной безопасности, а также импортозамещении не охваченных технологий. Для оперативной реализации этих задач будут созданы рабочие группы и налажен регулярный обмен информацией.

«Цифровая зрелость электросетевого комплекса – это вопрос как национальной безопасности, так и надежного и качественного электроснабжения у каждого потребителя. Для нас важна в первую очередь бесперебойность работы. Наша инфраструктура охватывает порядка 67 тыс. квадратных километров на всех уровнях напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ, включает более 23 тыс. трансформаторных подстанций и свыше 77 тыс. километров линий электропередачи. Управление таким масштабом требует доверенной и производительной ИТ-среды и инфраструктуры. Опыт нашего предыдущего взаимодействия с «Ред Софт» показал, что их продукты готовы к высоким нагрузкам. Сегодняшнее соглашение открывает нам новые возможности для апробации инновационных технологических решений», – сказал Тимур Курбангалиев, заместитель генерального директора по реализации услуг и информационным технологиям «Сетевой компании».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«В сотрудничестве с АО «Сетевая компания» мы видим потенциал для совместной работы над импортозамещением и развитием безопасной ИТ-среды предприятия. В ближайшие два-три года мы планируем помочь заместить оставшиеся иностранные решения в контуре управления инфраструктурой заказчика. Уверен, что наше партнерство принесет практические результаты для всей энергетической отрасли», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Партнеры уже имеют опыт совместной работы, ранее «Ред Софт» и «Сетевая компания» реализовали ряд проектов по тестированию и внедрению отечественного программного обеспечения в инфраструктуру энергетического предприятия. Новое соглашение призвано систематизировать это взаимодействие, а также положить начало совместному аудиту текущих систем в целях выявления ИТ-потребностей в энергетической отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Российские ИТ и телеком вернулись к прежнему куратору в Правительстве

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Российское ноу-хау по производству транзисторных матриц не нашло покупателя на родине. Торги провалились

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

«Яндекс» потерял в прибыли из-за увлечений ИИ и музыкой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще