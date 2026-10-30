Разделы

Бизнес Цифровизация Системное ПО
|

«Ред Софт» и «Крафттек» заключили соглашение о сотрудничестве

«Ред Софт» и «Крафттек» заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и заместитель генерального директора «Крафттек» Алексей Киричук.

Соглашение призвано способствовать росту привлекательности отечественных программных продуктов и регламентирует совместную организацию и проведение отраслевых, региональных, федеральных и международных мероприятий, направленных на продвижение российского ПО.

«Мы рассматриваем это соглашение как продолжение нашей практической работы. «Ред Софт» и «Крафттек» уже прошли этап совместного тестирования и доработки интеграций. Подписанный документ переводит нашу работу в системное русло и предполагает глубокую инженерную интеграцию и вывод на рынок готовых решений корпоративного уровня», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сотрудничество компаний носит взаимодополняющий характер. «Ред Софт» создает ПО для построения базовой ИТ-инфраструктуры, а «Крафттек» как разработчик прикладных решений адаптирует свои продукты под эту архитектуру, обеспечивая бесшовный пользовательский опыт. Например, в 2026 г. платформа Dotspace (онлайн-доска для командной работы) прошла проверку на полную совместимость с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Тестирование показало стабильную и корректную интеграцию компонентов. Это позволило разворачивать платформу Dotspace в полностью изолированных инфраструктурах – закрытых контурах крупных корпораций и ведомств – с сохранением всего заявленного функционала и строгим соответствием требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.

«Для нас партнерство с «Ред Софт» – это возможность предложить рынку целостные технологически независимые решения. Мы вместе тестируем их, дорабатываем и выводим на рынок. Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить партнерство и добиться ощутимого результата. Уверен, что впереди нас ждут новые совместные решения и анонсы», – сказал Алексей Киричук, заместитель генерального директора «Крафттек».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

Российские ИТ и телеком вернулись к прежнему куратору в Правительстве

CNews Analytics опубликовал новый Атлас «Импортозамещение»

Российское ноу-хау по производству транзисторных матриц не нашло покупателя на родине. Торги провалились

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

«Яндекс» потерял в прибыли из-за увлечений ИИ и музыкой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще