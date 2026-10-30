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«Ред Софт» и «Гетмобит» подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и производитель аппаратных и программных решений для цифровых рабочих мест «Гетмобит» закрепили партнерские отношения. Представители компаний заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Документ скрепили подписями заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и директор департамента управления продуктовым портфелем «Гетмобит» Василий Шубин. Партнеры планируют содействовать росту привлекательности отечественных ИТ-решений.

«Мы уже давно взаимодействуем с «Гетмобит», продукты компании регулярно подтверждают совместимость с нашей операционной системой «Ред ОС». Для наших заказчиков из госсектора и промышленности такая интеграция имеет большое значение. Подписание соглашения позволит нам синхронизировать дорожные карты, проводить совместные пилоты и предлагать рынку референсные архитектуры», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Представители компаний подчеркнули, что речь не идет о совместной разработке нового решения с нуля. Соглашение фиксирует успешную интеграцию уже существующих линеек ПО. Устройства и программные платформы «Гетмобит» изначально создавались с расчетом на работу в среде российских операционных систем, в число которых входит и «Ред ОС».

«Наша задача — сделать сторону пользователя в VDI такой же управляемой и понятной в потреблении, как серверную. Вместе с продуктами «Ред Софт» мы даём заказчикам единый контур: инфраструктурная платформа отвечает за виртуальные рабочие места, Getmobit — за устройства, подключение и работу пользователей в этой инфраструктуре . Так мы обеспечиваем стабильную работу всех пользовательских сервисов — от рабочих приложений до видео-конференц-связи — при сохранении привычного пользовательского опыта и без роста затрат на внедрение и эксплуатацию», – сказал Василий Шубин, директор департамента управления продуктовым портфелем «Гетмобит».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В рамках партнерства компании намерены объединить усилия для популяризации продуктов, подтвердивших свою работоспособность в инфраструктуре на базе «Ред ОС»: GM-Box G1 Ru – линейка уникальных тонких клиентов с функцией IP-телефонии, включая модели со встроенным KVM-переключателем для работы в независимых информационных контурах; GM Smart System New Generation (NG Client + NG Factory) – специализированная операционная система «тонкого клиента» и программная платформа централизованного управления цифровыми рабочими местами; BABYLxONEединый интерфейс пользователя в формате супер-аппа для унифицированного доступа к корпоративным приложениям; GM Virtual Media Optimizer – новое программное решение для оптимизации мультимедийных сервисов в виртуальных рабочих местах.

По словам партнеров, такая синергия ценна в контексте масштабных проектов импортозамещения. Заказчики, переходящие на отечественные решения, получают готовый инструмент для построения ИТ-инфраструктуры, где аппаратная часть от «Гетмобит» обеспечивает удобный и безопасный доступ к ресурсам, а программная среда от «Ред Софт» гарантирует стабильность и соответствие требованиям безопасности.

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