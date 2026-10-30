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«Ред Софт» и Elron объединили усилия для создания отечественных ИТ-решений

Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между «Ред Софт» и Elron. Компании официально закрепили партнерство, в рамках которого намерены продвигать отечественные аппаратно-программные решения и создавать условия для плавного перехода предприятий на российские технологии. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Соглашение закрепляет взаимодополняющий технологический союз. В 2026 г. Elron начал активную работу над созданием полностью локализованных решений, и подписанный с «Ред Софт» документ стал логическим продолжением планов развития. Ключевая цель партнерства – предложить рынку готовый продукт, в котором аппаратная платформа и операционная система функционируют как единое целое. Это должно существенно упростить заказчикам, в том числе из государственного сектора и ключевых отраслей экономики, процесс миграции на отечественный стек технологий.

«Мы видим запрос рынка на готовые, «коробочные» решения, которые не требуют долгой отладки и интеграции. Подписание соглашения с «Ред Софт» на площадке казанского форума – это наш ответ на этот запрос. Мы объединяем компетенции, чтобы предложить рынку по-настоящему бесшовный переход на отечественные технологии», – сказал Иван Лебедев, генеральный директор ООО «Элрон».

«Сотрудничество с Elron – это пример того, как должна строиться работа внутри отрасли. Уверен, что наш совместный опыт и экспертиза позволят заказчикам получить именно то, что они ждут от импортозамещения. Интеграция наших решений с продуктами партнера позволит нам предложить абсолютно прозрачную и контролируемую экосистему, где железо и ПО усиливают друг друга», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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Партнерство определяет конкретные шаги по повышению привлекательности российских разработок. Документ регламентирует совместную работу по интеграции отечественной операционной системы «Ред ОС» с аппаратными платформами Elron. Компании также договорились об участии, организации и проведении совместных мероприятий (отраслевых, региональных, федеральных и международных семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов, выставок), направленных на продвижение отечественного отечественных разработок.

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