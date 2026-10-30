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Просмотры видео о бизнесе на Rutube выросли на 57% за квартал

В сентябре 2026 г. количество просмотров было в 2,2 раза выше, чем в июле 2026 г.. В III квартале 2026 г. их количество выросло на 57% по сравнению со II кварталом 2026 г. и на 46% по сравнению с I кварталом 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Наиболее заметный рост пришелся на конец лета и начало осени 2026 г. В августе просмотров стало на 63% больше, чем в июле, а в сентябре показатель увеличился еще на 36%. В результате сентябрь 2026 г. стал самым результативным месяцем для категории с начала года: количество просмотров оказалось в 2,2 раза выше июльского.

Видео о бизнесе стали занимать больше места и в общем потоке просмотров Rutube. С июля по сентябрь 2026 г. доля категории увеличилась более чем вдвое. Положительная динамика видна и при сравнении кварталов: в III квартале 2026 г. на бизнес-контент пришлась большая доля просмотров платформы, чем в начале 2026 г.

«Сегодня технологии позволяют не только запускать новые бизнес-проекты, но и находить возможности для их развития. Видео становится полноценным инструментом продвижения бизнеса: предприниматели могут рассказывать о своих продуктах, делиться опытом, находить клиентов и единомышленников. Мы видим растущий интерес к бизнес-контенту на Rutube и стремимся создавать условия, в которых предприниматели смогут развивать свои проекты, формировать собственную аудиторию и превращать свою экспертизу в новые возможности», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

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