Представлена система MegaVPS, которая автономно определяет местоположение по видеопотоку

Российская компания «Мегаполис ИТ» (входит в «ЭР-Телеком Холдинг») представила на систему MegaVPS, которая автономно определяет местоположение по видеопотоку. Для ее работы достаточно недорогого смартфона и не нужны интернет и спутники. Технология защищена патентом на изобретение, а приложение, демонстрирующее возможности, уже доступно в RuStore. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-Телеком Холдинга».

Сбои спутниковой геолокации и ограничения мобильного интернета сделали навигацию насущной проблемой для многих российских городов. Представленная система MegaVPS самостоятельно находит начальное положение в городе и непрерывно определяет координаты автомобиля, полагаясь только на изображение. Камера снимает дорогу, а ИИ-приложение на локальном устройстве сопоставляет кадры с загруженной базой ориентиров.

Для работы не нужны GPS и ГЛОНАСС, мобильная сеть, Wi-Fi, удаленные серверы, лидары, инерциальные датчики или подключение к электронике машины. Позиционирование работает полностью автономно на любой дороге города в режиме реального времени.

Все существовавшие до сегодняшнего дня технологии альтернативного позиционирования требовали либо связи с серверами, либо подключения к дополнительным датчикам, либо размещения различных меток на дорожной инфраструктуре, либо предварительного трехмерного сканирования пространства.

Российской MegaVPS достаточно камеры мобильного телефона и скачанного на него приложения. За эту технологию разработчик «Мегаполис-ИТ» получил патент на изобретение (Роспатент RU 2866243 C1).

Приложение MegaVPS, которое разработчик демонстрировал на выставке, выглядит как обычный навигатор на телефоне. Показывает местоположение на карте, строит маршруты, отображает движение по ним, дает голосовые подсказки, но все это с полностью выключенной связью и геолокацией. На первое определение геопозиции по видео уходит от 1 до 5 секунд. Дальнейшее позиционирование ведется в режиме реального времени.

Базу видеоориентиров готовит сам разработчик. Сейчас доступны базы Москвы и Казани, другие города будут добавляться. Приложение уже доступно в RuStore. Пока пользоваться MegaVPS можно бесплатно. В ближайшее время разработчик планирует разместить приложение еще и в AppStore и GooglePlay.