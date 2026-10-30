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Представлена система MegaVPS, которая автономно определяет местоположение по видеопотоку

Российская компания «Мегаполис ИТ» (входит в «ЭР-Телеком Холдинг») представила на систему MegaVPS, которая автономно определяет местоположение по видеопотоку. Для ее работы достаточно недорогого смартфона и не нужны интернет и спутники. Технология защищена патентом на изобретение, а приложение, демонстрирующее возможности, уже доступно в RuStore. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-Телеком Холдинга».

Сбои спутниковой геолокации и ограничения мобильного интернета сделали навигацию насущной проблемой для многих российских городов. Представленная система MegaVPS самостоятельно находит начальное положение в городе и непрерывно определяет координаты автомобиля, полагаясь только на изображение. Камера снимает дорогу, а ИИ-приложение на локальном устройстве сопоставляет кадры с загруженной базой ориентиров.

Для работы не нужны GPS и ГЛОНАСС, мобильная сеть, Wi-Fi, удаленные серверы, лидары, инерциальные датчики или подключение к электронике машины. Позиционирование работает полностью автономно на любой дороге города в режиме реального времени.

Все существовавшие до сегодняшнего дня технологии альтернативного позиционирования требовали либо связи с серверами, либо подключения к дополнительным датчикам, либо размещения различных меток на дорожной инфраструктуре, либо предварительного трехмерного сканирования пространства.

Российской MegaVPS достаточно камеры мобильного телефона и скачанного на него приложения. За эту технологию разработчик «Мегаполис-ИТ» получил патент на изобретение (Роспатент RU 2866243 C1).

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Приложение MegaVPS, которое разработчик демонстрировал на выставке, выглядит как обычный навигатор на телефоне. Показывает местоположение на карте, строит маршруты, отображает движение по ним, дает голосовые подсказки, но все это с полностью выключенной связью и геолокацией. На первое определение геопозиции по видео уходит от 1 до 5 секунд. Дальнейшее позиционирование ведется в режиме реального времени.

Базу видеоориентиров готовит сам разработчик. Сейчас доступны базы Москвы и Казани, другие города будут добавляться. Приложение уже доступно в RuStore. Пока пользоваться MegaVPS можно бесплатно. В ближайшее время разработчик планирует разместить приложение еще и в AppStore и GooglePlay.

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