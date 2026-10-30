Платформа Tantor заняла первое место в рейтинге графических платформ для управления СУБД по версии CNews

Решение заметно опередило подобные продукты от других вендоров, набрав 805 баллов в первом рейтинге графических платформ для управления СУБД от CNews и подтвердив лидерство по совокупности функциональных возможностей, инструментов администрирования и мониторинга, а также средств ИИ для администраторов баз данных.

Аналитики CNews сравнили российские и зарубежные решения по функциональности, интеграциям, возможностям администрирования, мониторинга и обеспечения защиты данных, технической поддержке и обучению, а также по уровню развитости инструментов ИИ для администраторов баз данных. Платформа Tantor от компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») получила наивысшую оценку среди пяти участников рейтинга.

Графический интерфейс платформы объединяет инструменты централизованного администрирования и мониторинга PostgreSQL-совместимых СУБД, управления конфигурациями и кластерами, профилирования запросов и обслуживания баз данных. Следующим этапом развития стало внедрение искусственного интеллекта. В версии 7.0 в начале августа 2026 г. компания первой на российском рынке представила промышленный ИИ-мониторинг СУБД, а в версии 7.1 будет анонсировано самолечение, позволяющее автоматически устранять типовые проблемы, выявленные при мониторинге. Технологии применения ИИ меняют экономику эксплуатации баз данных, оставляя DBA больше времени на сложные инженерные задачи. Крупные организации могут гораздо эффективнее обслуживать растущее количество баз данных без пропорционального увеличения команды администраторов.

«Для нас это признание не только наиболее широкой и актуальной для рынка функциональности платформы Tantor, но и выбранного направления развития. Мы изначально рассматривали управление СУБД шире, чем мониторинг метрик и выполнение административных операций. Сегодня платформа помогает DBA анализировать состояние баз данных, выявлять потенциальные проблемы и получать рекомендации по их устранению с применением ИИ. Следующий этап, который мы на днях анонсируем, — ИИ-самолечение: платформа сможет самостоятельно устранять типовые проблемы с низким риском последствий, снимая с DBA еще одну часть рутинной нагрузки. Компании смогут гораздо эффективнее масштабировать инфраструктуру и обслуживать растущее число баз данных без пропорционального увеличения штата администраторов баз данных», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Платформа Tantor, представленная в 2021 г., создавалась на основе международного опыта команды «Тантор Лабс» в оказании услуг по эксплуатации корпоративных СУБД. До публикации рейтинга не было единого отраслевого исследования, позволяющего комплексно сравнить графические платформы управления СУБД. «Тантор Лабс» не только одной из первых сформировала эту категорию на российском рынке, но и продолжает задавать направление ее развития, опережая рынок в представлении новых технологических решений.

«Тантор Лабс» развивает комплексную инфраструктуру данных для решения задач enterprise-уровня, и первое место платформы Tantor — не единственное достижение продуктов «Тантор Лабс» в отраслевых рейтингах CNews. В сентябре 2026 г. первое место в рейтинге специализированных СУБД для работы с «1С» заняла СУБД Tantor Postgres для «1С». В сочетании с уникальной для российского рынка машиной баз данных Tantor XData Gen3 результаты подтверждают технологическое лидерство компании в категории как в разработке СУБД, так и в создании инструментов для их эффективной эксплуатации.