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«Обит» и SimpleOne объединяют компетенции для цифровизации компаний Татарстана

«Обит» и SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании намерены внедрять и развивать решения на платформе SimpleOne в организациях Татарстана. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

Партнеры сосредоточатся на двух направлениях: внедрении ITSM (системы управления ИТ-услугами) и ESM (системы управления корпоративными услугами). ITSM автоматизирует ИТ-процессы в соответствии с практиками ITIL. ESM распространяет те же принципы на другие подразделения: отдел кадров, юристов, административно-хозяйственную службу. Сотрудники получают доступ к услугам через единое окно, а компании могут оценивать эффективность работы сервисных процессов.

Платформа SimpleOne построена на технологиях, позволяющих выполнять разработку с минимальным количеством кода (Low-code), поэтому решения на основе платформы настраиваются под процессы заказчика без разработки с нуля, что сокращает сроки внедрения. Опыт команды «Обит» в интеграции ИТ-решений и адаптации их под задачи заказчиков ускоряет настройку системы и ее запуск в работу. Совместные проекты «Обит» и SimpleOne будут ориентированы на региональные компании Татарстана, которым важны локальная экспертиза и сопровождение рядом с заказчиком.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«В Татарстане работает много крупных компаний с большим числом сотрудников и сложными ИТ-процессами. Таким организациям нужны единые правила предоставления ИТ-услуг и корпоративных сервисов, а еще вендор и партнер, которые вместе отвечают за результат. Вместе с «Обит» мы дадим заказчикам региона такую связку: российскую платформу SimpleOne с готовыми решениями ITSM и ESM и команду партнера в Казани», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Партнерство с SimpleOne позволит нам объединить технологии платформы и опыт команды «Обит», чтобы предлагать заказчикам региона технологические решения для автоматизации корпоративных и сервисных процессов. Уверены, что совместная работа поможет реализовать новые цифровые проекты и внести вклад в дальнейшее развитие ИТ-отрасли Татарстана», — сказала Наталья Серебрянская, руководитель филиала компании в Республике Татарстан.

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