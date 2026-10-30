Новый этап импортозамещения: созданная в ОЭЗ «Дубна» программа для проектирования кабельных сетей объединяет авиапром и двигателестроителей

Российское авиастроение переходит на отечественные цифровые инструменты, разработанные в Подмосковье. Система автоматизированного проектирования «Макс», которую создала на площадке ОЭЗ «Дубна» компания «Цифровая мануфактура», помогает конструкторам проектировать сложные бортовые кабельные сети для новых самолетов и современных двигателей. В основу программы лег многолетний опыт якорного резидента экономической зоны – ОКБ «Аэрокосмические системы». Такое сотрудничество позволяет отказаться от импортного софта и гарантирует качество и скорость разработки отечественных лайнеров. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

Еще десять лет назад конструкторские бюро полностью зависели от зарубежных программ. Однако их настройка под российские стандарты стоила огромных средств и не всегда подходила для сложных отечественных проектов. Из-за ограничений производительности импортного софта инженерам даже приходилось делить схемы самолета на части и затем тратить время на их стыковку. Создание САПР «Макс» решает эти проблемы и позволяет развивать систему под потребности отечественных отраслей, независимо от применяемого PLM-решения.

Важным шагом в развитии проекта стало партнерство с одним из лидеров ИТ-рынка – компанией «Аскон». Разработчики объединили свои программы, благодаря чему данные о кабельных сетях самолета и его двигателя автоматически согласуются между собой на всех этапах проектирования. Эта решение уже применяется на практике в рамках проектов в двигателестроении и обеспечивает синхронную работу инженеров.

Линейка ИТ-продуктов, развиваемая при участии инженеров ОЭЗ «Дубна» расширяется. Помимо САПР «Макс» для проектирования кабельных систем и трубопроводов, на рынок выводится система «Макс.EDA» – полностью отечественная среда для создания печатных плат. Она позволяет быстро и без потерь перенести имеющийся задел проектов из популярной зарубежной программы Altium Designer, делая переход предприятий на российское ПО быстрым и безопасным.

«При проектировании бортовых кабельных сетей важно обеспечить согласованность электрических схем, жгутов и конструкции изделия. При работе с крупными проектами необходимо учитывать взаимосвязи между инженерными данными. Поэтому мы развиваем САПР «Макс» с учётом специфики авиационного проектирования и требований отечественных заказчиков», – сказал Максим Мокшаев, директор центра разработки САПР АО ОКБ «Аэрокосмические системы», заместитель генерального директора АО «Цифровая мануфактура».

Разработка вызвала предметный интерес со стороны представителей более чем 50 ведущих промышленных предприятий России на прошедшем в Москве ИТ-форуме «Развитие», где совместные решения компаний получили высокую оценку экспертного сообщества. Успех этого проекта подтверждает, что создание подобных ИТ-продуктов для стратегических секторов промышленности остается приоритетом развития подмосковной технико-внедренческой зоны.

«Подобная синергия – наглядный пример того, как эффективное партнерство рождает уникальные решения. Технологическая кооперация между компаниями создает независимую цифровую среду для авиа- и двигателестроения. Особая экономическая зона «Дубна» продолжит поддерживать такие кросс-индустриальные проекты, укрепляющие технологическую независимость страны», – сказал Антон Афанасьев, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ "Дубна"».