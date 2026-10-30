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Навигационный модуль ПРО-04М внесен в реестр российской радиоэлектронной продукции

Навигационный модуль ПРО-04М разработки НИИМА «Прогресс» (входит в группу компаний «Элемент») внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Реестровая запись № 10292570. Об этом CNews сообщили представители АО «НИИМА «Прогресс».

Размещение в реестре подтверждает российское происхождение изделия, соответствие требованиям безопасности, приоритетное участие в государственных закупках, а также закупках госкомпаний и госкорпораций.

Навигационный модуль ПРО-04М принимает сигналы нескольких навигационных систем – ГЛОНАСС, GPS, Galileo и определяет с их помощью координаты местоположения объекта с точностью 2-2,5 метра. Кроме того, модуль позволяет определить скорость объекта в реальном времени, формировать секундную метку времени и обмениваться данными с внешним оборудованием.

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Устройство имеет широкий спектр применения. Оно используется для мониторинга подвижных объектов в системах транкинговой связи, в том числе для нужд МВД, а также для синхронизации времени в базовых станциях сотовой связи – для обеспечения корректной работы сети и предоставления качественных услуг абонентам. Помимо этого, модуль применим в телематических системах транспортных средств, в устройствах вызова экстренных оперативных служб, в робототехнических системах и других приборах и системах.

Навигационный модуль ПРО-04М в первую очередь подходит заказчикам, которые работают в рамках регулируемых рынков и стремятся к максимизации баллов локализации в их серийных продуктах.

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