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«Нартис» поставила станции для электротранспорта ВДНХ

Компания «Нартис» (входит в дивизион «Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК») поставила электрозарядные станции «С-180» для электротранспорта ВДНХ. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Станции мощностью 160 кВт будут использоваться для обслуживания собственного электротранспорта выставочного комплекса. Высокая мощность оборудования позволяет сократить время зарядки и обеспечить эффективную эксплуатацию электротранспорта.

ВДНХ – один из крупнейших музейно-выставочных и рекреационных комплексов России, объединяющий культурные и образовательные проекты, международные выставки и конгрессы, фестивали и праздники. Развитие собственной зарядной инфраструктуры позволит комплексу обеспечивать бесперебойную работу электротранспорта.

Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации
Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации Цифровизация

Развитие зарядной инфраструктуры – одно из стратегических направлений «Нартис». Компания выпускает зарядные станции различной мощности, включая решения для электробусов Москвы и Санкт-Петербурга, и другого электротранспорта. Особое внимание предприятие уделяет локализации оборудования и разработке собственных технологических решений.

Зарядные станции «Нартис» работают на крупных магистралях, парковках супермаркетов, на территориях гостиничных комплексов, бизнес-центров и других инфраструктурных объектов.

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