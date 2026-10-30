«М.Видео»: продажи HDD и SSD выросли на 41,5% в денежном выражении за две недели октября

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи накопителей HDD и SSD, USB-флешек и карт памяти по данным аналитической компании ICMR. В 41–42 недели 2026 г. совокупный денежный объём продаж трёх категорий составил 2,73 млрд руб., увеличившись на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество проданных устройств сократилось на 37,4%, до 600 тыс. Средняя цена выросла с 2,1 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Наиболее заметную динамику роста в годовом сравнении показали HDD- и SSD-накопители. Денежный объём их продаж увеличился на 41,5%, до 2,27 млрд руб. Количество проданных устройств составило 192 тыс., что на 31,2% меньше, чем годом ранее. Средняя цена накопителя выросла с 5,8 тыс. до 11,8 тыс. руб.

Продажи карт памяти в денежном выражении выросли на 35,7%, до 327 млн руб. В штуках показатель снизился на 15,5%, до 250 тыс. устройств. Средняя цена составила 1,3 тыс. руб. против 815 руб. годом ранее.

В категории USB-флешек денежный объём продаж сократился на 39,8%, до 127 млн руб., а количество проданных устройств — на 58,9%, до 158 тыс. Средняя цена выросла с 550 до 803 руб.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео» Жанна Илюхина сказала: «Физические накопители решают задачи, для которых пользователям важны доступ к файлам без подключения к интернету и возможность самостоятельно управлять хранением данных. При выборе устройства многое зависит от сценария использования: кому-то достаточно компактной флешки для переноса документов, а кому-то требуется вместительный накопитель для больших архивов и резервных копий. При этом локальное хранение и облачные сервисы не исключают, а дополняют друг друга».

По итогам января–сентября 2026 г. денежный объём продаж трёх категорий вырос на 12,7% год к году, тогда как количество проданных устройств снизилось на 9,4%. Средняя цена увеличилась на 24,3%.

Данных для вывода о массовом переходе пользователей от облачных сервисов к физическим носителям также недостаточно. Мы рассматриваем локальное и облачное хранение как взаимодополняющие способы работы с информацией. В ближайшее время ожидаем сохранения спроса на накопители для резервного копирования, хранения больших объёмов данных и обновления компьютеров. Однако говорить об устойчивом ускорении продаж именно вследствие сбоев облачных платформ пока преждевременно.