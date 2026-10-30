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МТС Защитник заблокировал более 20 млн спам-звонков в Нижегородской области

МТС проанализировала нежелательные звонки, поступавшие нижегородцам в период с января по сентябрь 2026 . С помощью сервиса «МТС Защитник» в регионе было выявлено и успешно заблокировано более 20,7 млн подозрительных вызовов. Абсолютным региональным рекордсменом стал житель Нижнего Новгорода – ему поступило более 18 тыс. нежелательных вызовов. Все эти звонки были распознаны как спам или мошенничество и своевременно отсечены сервисом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Нижегородской области стало меньше нежелательных звонков — за год их число снизилось с 25,8 млн до 20,7 млн. При этом жители продолжают сталкиваться с навязчивым и агрессивным спамом. Система «МТС Защитник» блокирует угрозы практически мгновенно — средняя длительность заблокированного вызова составляет всего 0,05 минуты (около 3 секунд), что физически не дает злоумышленникам шанса начать разговор.

В отличие от общероссийского тренда, где лидируют звонки от имени соцслужб и курьеров, нижегородцы чаще всего сталкиваются с финансовым спамом и давлением взыскателей. Топ‑5 категорий нежелательных звонков в регионе: банки и финансы, реклама и опросы, коллекторы, звонки по задолженности, товары и услуги.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Если в целом по стране злоумышленники часто маскируются под сотрудников госорганов и курьеров, то в Нижегородской области абсолютное лидерство удерживают темы, связанные с деньгами. Мошенники и недобросовестные взыскатели используют психологическое давление, пытаясь заставить человека срочно решить несуществующие проблемы с долгами или безопасностью счетов. Рекордные 18 тыс. звонков одному абоненту говорят о том, что автоматические обзвоны могут работать буквально на износ. Чтобы обезопасить себя, важно не поддаваться на уговоры и не вступать в диалог. Эту задачу решает наша антифрод-платформа Voice Tech: она анализирует трафик в режиме реального времени и автоматически блокирует подозрительные вызовы. Среднее время заблокированного вызова составляет всего 3 секунды — система просто не дает спамерам шанса. Но если звонок все же прошел, главное правило — взять паузу. При любых сомнениях вешайте трубку и перезванивайте в организацию по официальному номеру», — сказал директор МТС в Нижегородской области Василий Голуб.

Чтобы не стать жертвой многоступенчатых схем и финансового мошенничества, эксперты сервиса рекомендуют внимательно относиться к любым телефонным разговорам. Важно помнить, что мошенники почти всегда торопят собеседника и создают ощущение срочности – поэтому первое, что стоит сделать, это взять паузу и не принимать решений в моменте. Не сообщайте коды из СМС, данные банковских карт и пароли в разговоре по телефону.

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