Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС пришла в горное село Камилух с отечественной базовой станцией

МТС подключила к своей сети высокогорное село Камилух Тляратинского района с помощью отечественной базовой станции «Иртея». Связь и мобильный интернет стали доступны на высоте более 2 тыс. метров для тысячи местных жителей.

Теперь жители и гости самого высокогорного села Тляратинского района будут на связи, смогут звонить родным и близким, выходить в интернет в любой точке населенного пункта и даже за его пределами. В зоне уверенного покрытия находятся школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, все дома жителей, а также некоторые зоны выпаса скота за пределами села. Местные жители, отправляясь на работу на пастбища, будут на связи и смогут в случае необходимости позвать на помощь.

«Овцеводство в Камлухе – основной вид деятельности. В селе готовят знаменитый овечий сыр, за которым высоко в горы готовы ехать даже некоторые туристы. Наличие уверенной связи в селе также увеличит его туристическую привлекательность», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

ИИ Claude блокирует учетки российских пользователей. Как увернуться от бана?

117 хостов под защитой: лидер нефтегазовой отрасли развернул крупнейший кластер с микросегментацией на базе zVirt SDN

Тотальный дефицит памяти продолжится не менее двух лет. Samsung из-за него получила рекордную прибыль

Tantor Postgres 18: как выглядят технологии следующего поколения для корпоративных СУБД

Владычеству Nvidia на рынке чипов грозит крах. Разработчики ИИ Claude нашли противоядие от ее тотальной монополии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще