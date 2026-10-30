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МТС на Ставрополье запустила первую сеть 5G в СКФО

МТС объявила о запуске сети 5G на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц сразу в нескольких точках Ставрополя. Краевой центр стал первым городом на Северном Кавказе, в котором заработала связь пятого поколения.

Первая базовая станция, на которой инженеры МТС запустили 5G, находится на Чапаевском проезде возле фармацевтический фабрики Ставрополя. Внедрение новой технологии передачи данных в первую позволит внедрять на подобных производствах технологии автоматизации, роботизации, требующие высокой скорости передачи данных с минимальной задержкой.

Чтобы проверить работу сетей пятого поколения в разных условиях, технические специалисты МТС также запустили новую технологию в нескольких районах Ставрополя, с разной нагрузкой на телеком-оборудование. Например, с умеренной нагрузкой в частном секторе – на Ташле, в коттеджном поселке «Новая деревня». С максимально высокой нагрузкой сети пятого поколения будут работать в парке Победы и на проспекте Российском.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

«Ставрополь стал первым городом на Северном Кавказе, где заработала сеть 5G на существующей инфраструктуре. Несколько лет назад край был первым регионом, где заработала первая отечественная базовая станция в СКФО. Эти успехи говорят о лидирующих позициях нашего региона в создании и развитии инфраструктуры связи. Уверен, что технологии, которые внедряют наши телеком-операторы, позволят Ставрополью и дальше качественно менять уровень жизни, экономики, внедрять в наши производства передовые решения с применением искусственного интеллекта и роботизации», – сказал и. о. министра цифрового развития и связи Ставропольского края Виталий Шевченко.

«Мы начали постепенный запуск сетей 5G в Ставропольском крае на действующих частотах LTE 2100 МГц на принципе технологической нейтральности. Это позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры на новых частотах», – отметил директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

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